Ertem Şener'den dikkat çeken 'kronik sakat' çıkışı

YouTube kanalında konuşan Şener, Galatasaray'dan Wilfried Singo'yu örnek göstererek şu ifadeleri kullandı:





"Singo'dan daha kronik bir sakat var mı Türk futbolunda şu anda? Okan Buruk, sağ bekte oynatamıyor, koşamıyor çünkü git gel yaptıramıyor."