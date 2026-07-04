Ertem Şener'den dikkat çeken 'kronik sakat' çıkışı

Fenerbahçe'nin Nathan Ake transferi sonrası yapılan sakatlık eleştirilerine Ertem Şener sert tepki gösterdi. Şener, Galatasaraylı oyuncuyu örnek gösterek dikkat çeken ifadeler kullandı.
Fenerbahçe'nin Manchester City'den kadrosuna kattığı Hollandalı savunmacı Nathan Ake'nin transferi futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
31 yaşındaki stoper için geçmişte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yapılan eleştirilere spor yorumcusu Ertem Şener'den dikkat çeken bir yorum geldi.
YouTube kanalında konuşan Şener, Galatasaray'dan Wilfried Singo'yu örnek göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Singo'dan daha kronik bir sakat var mı Türk futbolunda şu anda? Okan Buruk, sağ bekte oynatamıyor, koşamıyor çünkü git gel yaptıramıyor."
Ake'ye yönelik eleştirileri hedef alan Şener, "Şimdi sen Singo'yu bırakıyorsun, Fenerbahçe'nin futbolcusu Ake'ye kronik sakat diyorsun. Öyle mi?" diye konuştu.
Ertem Şener'in bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, futbolseverler arasında da tartışma çıkardı.