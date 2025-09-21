Eski MHK başkanından flaş Arda Kardeşler açıklaması: 'Güle güle bitti artık'

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya hakem Arda Kardeşler'in kararları damga vururken, büyük de tepki geldi.
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep'i konuk etti.
Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, karşılaşmaya hakem Arda Kardeşler'in kararları damga vurdu.
Özellikle 65. dakikada Trabzonspor'un gole gittiği anda oyunu durdurup, atağı engellemesi tepkilere neden oldu.
Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, A Spor'da yaptığı açıklamada Arda Kardeşler'e yüklendi. Çulcu şu ifadeleri kullandı:
"Arda Kardeşler, Trabzonspor maçının 65. dakikasında verdiği kararla benim için hakemliğini bitirmiştir. Bu hareketi Avrupa’da yapsa, “Güle güle, bitti!” derler. FIFA kokartı kalmaz, maç falan alamazsın"