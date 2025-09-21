Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eski MHK başkanından flaş Arda Kardeşler açıklaması: 'Güle güle bitti artık'

Eski MHK başkanından flaş Arda Kardeşler açıklaması: 'Güle güle bitti artık'

Haber Merkezi
09:2621/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya hakem Arda Kardeşler'in kararları damga vururken, büyük de tepki geldi.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep'i konuk etti.

Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, karşılaşmaya hakem Arda Kardeşler'in kararları damga vurdu.

Özellikle 65. dakikada Trabzonspor'un gole gittiği anda oyunu durdurup, atağı engellemesi tepkilere neden oldu.

Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, A Spor'da yaptığı açıklamada Arda Kardeşler'e yüklendi. Çulcu şu ifadeleri kullandı:

"Arda Kardeşler, Trabzonspor maçının 65. dakikasında verdiği kararla benim için hakemliğini bitirmiştir. Bu hareketi Avrupa’da yapsa, “Güle güle, bitti!” derler. FIFA kokartı kalmaz, maç falan alamazsın"

#Trabzonspor
#Arda Kardeşler
#Mustafa Çulcu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Haftanın temettü ödemeleri belli oldu: 22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında temettü dağıtacak şirketler