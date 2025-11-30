Yeni Şafak
Fenerbahçe Sörloth için masaya oturmuştu: Atletico Madrid'den transfere yönelik resmi açıklama geldi

13:1730/11/2025, Pazar
Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth için Atletico Madrid cephesinden dikkat çekici bir açıklama geldi. Teknik direktör Diego Simeone, Norveçli golcü hakkında konuştu.

Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği Alexander Sörloth hakkında Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone’den önemli bir değerlendirme geldi.

La Liga ekibinin çalıştırıcısı, tecrübeli golcünün takım içindeki yerinin özel olduğunu ifade etti.

Arjantinli teknik adam, Sörloth’un mevcut formundan memnun olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sörloth bizim için çok önemli bir oyuncu. Bize başka hiçbir oyuncunun sunmadığı özelliklere sahip. Onu bu formda tutmamız gerekiyor ve onun burada mutlu olduğunu düşünüyorum."

Sarı-lacivertli yönetim ise golcü transferi için çalışmalarını sürdürürken, Sörloth’un Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı yönündeki bilgiler nedeniyle temasları tamamen kapatmış değil. Sürecin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

