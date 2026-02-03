Yeni Şafak
Fenerbahçe'de şok gelişme: FIFA sisteminde büyük kriz! Kante transferi çıkmaza mı girdi?

09:223/02/2026, Salı
Sarı-lacivertli taraftarların yolunu gözlediği Fransız orta saha transferinde beklenmedik bir engel çıktı. Fenerbahçe yönetimi belgeleri FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi’ne (TMS) yükledi ancak onay bir türlü gelmedi. Al-Ittihad cephesinde ise Faslı golcünün evrak eksikliği süreci kilitledi.

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir yolunu gözlediği Fransız orta saha oyuncusunun transferi, FIFA Transfer Matching System (TMS) kaynaklı bir krizle karşı karşıya kaldı.


Kulüp yönetimi, Al-Ittihad ile varılan anlaşma doğrultusunda gerekli belgeleri FIFA'nın Transfer Eşleştirme Sistemi'ne yükledi. Ancak sistemden onay bir türlü gelmedi ve süreç kilitlendi.


Arabistan basınında yapılan habere göre; Al-Ittihad cephesinde ise Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin takas kapsamındaki evraklarında eksiklik yaşandığı belirtiliyor. Bu eksiklik, transferin tamamlanmasını engelleyen ana faktör olarak öne çıkıyor.


Fenerbahçe, ara transfer döneminin bitmesine rağmen Kanté'yi kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Fransız yıldızın sağlık kontrollerini tamamlayıp İstanbul'a gelmesi bekleniyordu, ancak TMS onayı beklenenden uzun sürüyor.


Kulüpler arası anlaşma yaklaşık 4-4.5 milyon Euro bonservis bedeli ve En-Nesyri takası üzerine kurulmuştu. Kanté'nin sözleşmesi 2028'e kadar uzatılacaktı. Şu anki tablo, transferin çıkmaza girip girmediği sorusunu gündeme getiriyor.


Fenerbahçe cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, gelişmelerin yakından takip edildiği öğrenildi.



