Fenerbahçelileri üzen sakatlık! Oyuna devam edemedi

09:2215/11/2025, Cumartesi
G: 15/11/2025, Cumartesi
2026 Dünya Kupası elemelerinde mücadele eden Fenerbahçeli yıldızın sakatlığı, sarı-lacivertli camiada şok etkisi yarattı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında Polonya, Hollanda'yı konuk etti.

PGE Narodowy Stadyumu'nda oynanan maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli Sebastian Szymanski sakatlandı. Yıldız oyuncu maçın 13. dakikasında yerini Kapustka'ya bıraktı.

Polonya karşılaşmanın ilk yarısını 43. dakikada Kaminski'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Hollanda, 47. dakikada Depay ile skoru eşitledi.

Polonya puanını 14, Hollanda ise puanını 17 yaptı.

Fenerbahçeli futbolcunun sakatlığı, hem kulüpte hem de taraftarlar arasında büyük üzüntüye neden oldu.

