|
Spor

Fenerbahçe’ye sakatlık şoku: Yıldız futbolcunun durumu ciddi

13:38 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 13:39 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe’de Süper Lig 5. hafta öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Oyuncunun genel durumu gireceği MR’a sonrasında belli olacak. İşte detaylar.

1/ 6

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Benin ve Ruanda ile oynayacağı mücadelelerin kadrosuna davet edilmişti.


2/ 6

Yıldız oyuncu, 4 Eylül günü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmış yerine ise Benjamin Tanimu çağırılmıştı.

3/ 6

Sports Digitale'nin haberine göre, 26 yaşındaki oyuncunun sakatlık durumu ciddi.


4/ 6

Yıldız futbolcu antrenmanda tekrar sakatlık yaşadı.


5/ 6

Genel durumu MR'a girdikten sonra belli olacak.


6/ 6

26 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasını 5 kez sırtına geçirirken 1 asistlik skor üretti.


#Fenerbahçe
#Bright Osayi-Samuel
#Jose Mourinho
4 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS ek tercih sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?