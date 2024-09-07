Fenerbahçe’ye sakatlık şoku: Yıldız futbolcunun durumu ciddi

Fenerbahçe’de Süper Lig 5. hafta öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Oyuncunun genel durumu gireceği MR’a sonrasında belli olacak. İşte detaylar.
Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Benin ve Ruanda ile oynayacağı mücadelelerin kadrosuna davet edilmişti.
Yıldız oyuncu, 4 Eylül günü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmış yerine ise Benjamin Tanimu çağırılmıştı.
Sports Digitale'nin haberine göre, 26 yaşındaki oyuncunun sakatlık durumu ciddi.
Yıldız futbolcu antrenmanda tekrar sakatlık yaşadı.
Genel durumu MR'a girdikten sonra belli olacak.
26 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasını 5 kez sırtına geçirirken 1 asistlik skor üretti.