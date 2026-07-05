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Galatasaray'da 2 yıllık imza: Yıllık 3,5 milyon euro kazanacak

Galatasaray'da 2 yıllık imza: Yıllık 3,5 milyon euro kazanacak

13:375/07/2026, Pazar
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, yıldız isimle iki yıllık anlaşmaya vardı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da kadro planlaması kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda geleceği merak edilen Mario Lemina hakkında yönetimin kararı netleşti.


TFF'nin yabancı kuralında değişiklik ihtimali nedeniyle beklemeye alınan Gabonlu futbolcu için son değerlendirme yapıldı.

Galatasaray ile Mario Lemina arasında daha önce prensip anlaşmasına varılmıştı. Ancak sözleşme resmiyet kazanmadan önce yönetim, orta saha için farklı alternatifleri de değerlendirdi.

Gündemde yer alan isimlerin bonservis ve maaş maliyetlerinin toplamda yaklaşık 20 milyon euro'ya ulaşması üzerine sarı-kırmızılılar yeniden Lemina seçeneğine yöneldi.

Bu gelişmenin ardından Galatasaray yönetimi, Gabonlu futbolcunun maaşında iyileştirmeye gitti.

Tarafların yapılan yeni görüşmeler sonucunda yeniden anlaşma sağladığı belirtildi. 32 yaşındaki Mario Lemina'nın Galatasaray ile iki yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nin haberinde ayrıca deneyimli oyuncunun yıllık maaşının ise 3,5 milyon euro olacağı ifade edildi.

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