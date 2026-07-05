Galatasaray'da 2 yıllık imza: Yıllık 3,5 milyon euro kazanacak

Tarafların yapılan yeni görüşmeler sonucunda yeniden anlaşma sağladığı belirtildi. 32 yaşındaki Mario Lemina'nın Galatasaray ile iki yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nin haberinde ayrıca deneyimli oyuncunun yıllık maaşının ise 3,5 milyon euro olacağı ifade edildi.