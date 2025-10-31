Galatasaray'dan Atletico Madrid maçına sürpriz davet! Dünyaca ünlü isimler gelecek

Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta aldığı 6 puanla yoluna devam eden Galatasaray, Atletico Madrid maçı öncesi sürpriz bir hamle yaptı. İşte ayrıntılar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, flaş bir hamleye hazırlanıyor.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için Mr. Beast, Khaby Lane, Celine Dept gibi dünyaca ünlü influencer ve sosyal medya fenomenlerini Ali Sami Yen’e davet etmeyi planlıyor.
Ayrıca bazı yabancı gazetecilerin de maçta ağırlanacağı aktarıldı.
Galatasaray, İspanyol ekibiyle sahasında 21 Ocak'ta karşı karşıya gelecek.