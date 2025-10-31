Galatasaray'dan Atletico Madrid maçına sürpriz davet! Dünyaca ünlü isimler gelecek

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için Mr. Beast, Khaby Lane, Celine Dept gibi dünyaca ünlü influencer ve sosyal medya fenomenlerini Ali Sami Yen’e davet etmeyi planlıyor.