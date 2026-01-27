Yeni Şafak
Galatasaraylı yıldız hesabını kapattı: Kimse anlam veremedi

11:0527/01/2026, Salı
Fatih Karagümrük maçının ardından Galatasaray’ın yıldız isminin sosyal medya hesabını kapatması gündem yarattı. Performansıyla Okan Buruk’un vazgeçilmezleri arasına giren başarılı oyuncunun bu hamlesi, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında “Bir sorun mu var?” sorusunu beraberinde getirdi.

Trendyol Süper Lig 19. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçı sonrası Galatasaray'ın yıldız isimden beklenmedik bir hareket geldi.

Sarı-kırmızılıların Gabonlu orta sahası Mario Lemina, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı Instagram'ı dondurdu. Başarılı isim, maç sonu Icardi'yle birlikte direkt soyunma odasına gitmiş, taraftarlarla yapılan kutlamaya katılmamıştı.

Lemina’nın bu hamlesi sonrası taraftarlar duruma anlam veremedi. Bazı taraftarlar, “Bir sorun mu var?” yorumunda bulunurken, bazıları ise “Eşinden ayrıldığı için hesabını kapattı” şeklinde yorumlar yaptı.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 23 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki orta saha 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Lemina'nın sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.

