Galatasaraylılar eski yıldızlarına isyan etti: "Sen artık çok oldun!"

Galatasaray'da taraftarlar, Victor Osimhen'in transferine kilitlenmiş vaziyette. Sarı Kırmızılılarda hal böyle iken gelen yeni bilgi tepki çekti. Bunun sebebi ise Galatasaray'ın eski yıldızının Osimhen'in başka bir takıma transferi için görüşmelerde bulunmuş olması.