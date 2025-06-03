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Galatasaraylılar eski yıldızlarına isyan etti: "Sen artık çok oldun!"

Galatasaraylılar eski yıldızlarına isyan etti: "Sen artık çok oldun!"

22:053/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>Galatasaray'da taraftarlar, Victor Osimhen'in transferine kilitlenmiş vaziyette. Sarı Kırmızılılarda hal böyle iken gelen yeni bilgi tepki çekti. Bunun sebebi ise Galatasaray'ın eski yıldızının Osimhen'in başka bir takıma transferi için görüşmelerde bulunmuş olması.&nbsp;</p>
Galatasaray'da taraftarlar, Victor Osimhen'in transferine kilitlenmiş vaziyette. Sarı Kırmızılılarda hal böyle iken gelen yeni bilgi tepki çekti. Bunun sebebi ise Galatasaray'ın eski yıldızının Osimhen'in başka bir takıma transferi için görüşmelerde bulunmuş olması.

Galatasaray'da taraftarlar, Victor Osimhen'in transferine kilitlenmiş vaziyette. Sarı Kırmızılılarda hal böyle iken gelen yeni bilgi tepki çekti. Bunun sebebi ise Galatasaray'ın eski yıldızının Osimhen'in başka bir takıma transferi için görüşmelerde bulunmuş olması.

Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken isim Didier Drogba. Sarı Kırmızılı taraftarlar, Chelsea'nin Osimhen transferi için Drogba'dan destek istemesi ve Fildişili efsanenin de bu konuda ön ayak olmasından dolayı sinirli.

Sezon içerisinde Mourinho'ya verdiği destekle Galatasaraylı taraftarların eleştirilerine maruz kalan Drogba, Osimhen transferinde ortaya çıkan bilgi sebebiyle adeta istenmeyen adam oldu. Galatasaray'da oynadığı 1.5 sezonda taraftarların sevgisini kazanan Drogba geldiği noktada artık eleştirilen bir eski Galatasaraylı haline dönüştü.

Osimhen ile ilgili çıkan haberlerin ardından Galatasaraylı taraftarlar, Drogba'nın sosyal medya hesaplarına tepki içerikli mesajlar gönderdi. Bazı kullanıcıların, 'lanet olsun senin gibi efsaneye' şeklinde yazılar yazdığı gözlemlendi.

Osimhen, Galatasaray kariyerinde Süper Lig gol krallığı yaşarken, Türkiye'deki iki kupanın da kazanılmasında büyük rol oynadı.

Osimhen için adı geçen kulüplerin isimleri şöyle;


Chelsea, Manchester United, Juventus, Al-Hilal, Galatasaray.

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