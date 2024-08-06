Görüşmeler başlıyor! Mourinho’nun prensi Almanya devinden geliyor

Jose Mourinho önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de sezonun bombası patlamak üzere. Orta sahaya dev bir takviye yapmaya hazırlanan sarı-lacivertliler Jose Mourinho’nun prensi için harekete geçti. Sportif direktör Mario Branco oyuncu ile ilk temas için Almanya’ya hareket edecek. Detaylar haberimizde.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala sarı-lacivertli ekip son bombayı patlatmak istiyor.
Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka'yı transfer listesine ekleyen Fenerbahçe'ye, Alman devinden müjdeli bir haber geldi.
Fenerbahçe, orta saha için Leon Goretzka’yı da listeye eklemişti.
Alman yıldız için Bayern Münih cephesinden, “Görüşmeye hazırız. Oyuncuyu ikna edin” mesajının geldiği öğrenildi.
Alman devi, 29 yaşındaki futbolcuyu gözden çıkardı.
Ancak Goretzka, yaptığı son açıklamada kalmak ve forma için mücadele etmek istediğini söylemişti.
Sportif direktör Mario Branco’nun Almanya’ya giderek dünyaca ünlü oyuncu ve menajeriyle bir görüşme yapması bekleniyor.
Goretkza’nın buradaki tutumuna göre bu transfer için resmi girişimlerin başlayıp başlamayacağı netlik kazanacak.
Mourinho’nun, hem 6 hem de 8 numarada oynayabilen yıldız oyuncuyu takımda görmeyi çok istediği kaydedildi.
Öte yandan listedeki diğer isimler olan Amrabat, Casemiro ve İlkay için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Geçen sezon 42 maçta Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka bu maçlarda altı kez fileleri havalandırırken 11 kez de asist yaptı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro.