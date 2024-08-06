Görüşmeler başlıyor! Mourinho’nun prensi Almanya devinden geliyor

Jose Mourinho önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de sezonun bombası patlamak üzere. Orta sahaya dev bir takviye yapmaya hazırlanan sarı-lacivertliler Jose Mourinho’nun prensi için harekete geçti. Sportif direktör Mario Branco oyuncu ile ilk temas için Almanya’ya hareket edecek. Detaylar haberimizde.

1 / 13 Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.



2 / 13 Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala sarı-lacivertli ekip son bombayı patlatmak istiyor.



3 / 13 Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka'yı transfer listesine ekleyen Fenerbahçe'ye, Alman devinden müjdeli bir haber geldi.

4 / 13 Fenerbahçe, orta saha için Leon Goretzka’yı da listeye eklemişti.



5 / 13 Alman yıldız için Bayern Münih cephesinden, “Görüşmeye hazırız. Oyuncuyu ikna edin” mesajının geldiği öğrenildi.



6 / 13 Alman devi, 29 yaşındaki futbolcuyu gözden çıkardı.

7 / 13 Ancak Goretzka, yaptığı son açıklamada kalmak ve forma için mücadele etmek istediğini söylemişti.



8 / 13 Sportif direktör Mario Branco’nun Almanya’ya giderek dünyaca ünlü oyuncu ve menajeriyle bir görüşme yapması bekleniyor.



9 / 13 Goretkza’nın buradaki tutumuna göre bu transfer için resmi girişimlerin başlayıp başlamayacağı netlik kazanacak.



10 / 13 Mourinho’nun, hem 6 hem de 8 numarada oynayabilen yıldız oyuncuyu takımda görmeyi çok istediği kaydedildi.



11 / 13 Öte yandan listedeki diğer isimler olan Amrabat, Casemiro ve İlkay için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

12 / 13 Geçen sezon 42 maçta Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka bu maçlarda altı kez fileleri havalandırırken 11 kez de asist yaptı.