Herkes Kovacic’i bekliyordu, rota değişti: Fenerbahçe’ye Manchester City’den sürpriz transfer

Fenerbahçe’de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir Mateo Kovacic’in peşinde olan sarı-lacivertliler Manchester City’li başka bir yıldızı radarına aldı. Pep Guardiola’nın takımda düşünmediği yıldız ismi Jose Mourinho istiyor. Mario Branco oyuncu ile anlaşmak için İngiltere’de transfer görüşmesi yapacak. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe, orta sahaya iki oyuncu birden almak istiyor.
Yönetici Acun Ilıcalı’nın kısa süre içerisinde sportif direktör Mario Branco ile birlikte İngiltere’ye giderek burada temaslarda bulunacağı belirtildi.
Mateo Kovacic transferi için uzun süredir çalışma yürüten sarı-lacivertliler City’li başka bir yıldızı radarına aldı.
Fenerbahçeli yöneticiler, Kalvin Phillips’i transfer etmek için seferber oldu.
İngiliz yıldız geçtiğimiz sezon da Sarı-Lacivertliler’in listesindeydi.
Phillips, ikinci yarıyı West Ham’da kiralık olarak geçirdi.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu Guardiola’nın planları arasında bulunmuyor.
Hem City Yönetimi hem de Phillips, gelecek tekliflere açık.
Kanarya’nın, başarılı futbolcunun maliyet durumu araştırdıktan sonra teklif yapıp yapmamaya karar vereceği öğrenildi.
Kalvin Phillips kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Kalvin Phillips, 2 Aralık 1995 tarihinde Leeds, İngiltere'de doğdu. Leeds United ile profesyonel kariyerine başladı.
Kulübün çeşitli seviyelerinde forma giydikten sonra, Marcelo Bielsa'nın teknik direktörlüğü döneminde asıl çıkışını yaptı.
Bielsa'nın taktik düzeninde önemli bir rol oynayan Phillips, defansif orta saha olarak takımın savunma ve hücum arasındaki bağlantısını sağladı.
2022 yılında Phillips, İngiltere'nin önde gelen kulüplerinden Manchester City'ye transfer oldu.