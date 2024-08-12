Herkes Kovacic’i bekliyordu, rota değişti: Fenerbahçe’ye Manchester City’den sürpriz transfer

Fenerbahçe’de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir Mateo Kovacic’in peşinde olan sarı-lacivertliler Manchester City’li başka bir yıldızı radarına aldı. Pep Guardiola’nın takımda düşünmediği yıldız ismi Jose Mourinho istiyor. Mario Branco oyuncu ile anlaşmak için İngiltere’de transfer görüşmesi yapacak. Detaylar haberimizde.

1 / 13 Fenerbahçe, orta sahaya iki oyuncu birden almak istiyor.

2 / 13 Yönetici Acun Ilıcalı’nın kısa süre içerisinde sportif direktör Mario Branco ile birlikte İngiltere’ye giderek burada temaslarda bulunacağı belirtildi.



3 / 13 Mateo Kovacic transferi için uzun süredir çalışma yürüten sarı-lacivertliler City’li başka bir yıldızı radarına aldı.



4 / 13 Fenerbahçeli yöneticiler, Kalvin Phillips’i transfer etmek için seferber oldu.



5 / 13 İngiliz yıldız geçtiğimiz sezon da Sarı-Lacivertliler’in listesindeydi.

6 / 13 Phillips, ikinci yarıyı West Ham’da kiralık olarak geçirdi.



7 / 13 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Guardiola’nın planları arasında bulunmuyor.



8 / 13 Hem City Yönetimi hem de Phillips, gelecek tekliflere açık.



9 / 13 Kanarya’nın, başarılı futbolcunun maliyet durumu araştırdıktan sonra teklif yapıp yapmamaya karar vereceği öğrenildi.

10 / 13 Kalvin Phillips kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Kalvin Phillips, 2 Aralık 1995 tarihinde Leeds, İngiltere'de doğdu. Leeds United ile profesyonel kariyerine başladı.

11 / 13 Kulübün çeşitli seviyelerinde forma giydikten sonra, Marcelo Bielsa'nın teknik direktörlüğü döneminde asıl çıkışını yaptı.

12 / 13 Bielsa'nın taktik düzeninde önemli bir rol oynayan Phillips, defansif orta saha olarak takımın savunma ve hücum arasındaki bağlantısını sağladı.