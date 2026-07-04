Icardi'den ters köşe hamle! Görüştüğü takım ortaya çıktı

"Lazio'da yeni santrfor arayışı sürüyor. Yönetim, Gattuso'ya gelecek sezon için yeni bir 9 numara kazandırmak isterken birçok isim gündemde. Lazio'nun hayalindeki iki isim Mauro Icardi ve Santiago Gimenez. Habere göre Lazio, iki santrforu takip ediyor ve Icardi cephesiyle temaslar başladı. Eski Interli oyuncu bonservisini eline aldı ve İtalya'ya dönmek istiyor."