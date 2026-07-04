Icardi'den ters köşe hamle! Görüştüğü takım ortaya çıktı

Galatasaray'la yaptığı son görüşmede bir sonuca ulaşamayan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin sürpriz bir takımla temas kurduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray'da yeni kontrat görüşmelerinde bulunan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Forvet arayışında olan Lazio ise Arjantinli golcüyü listesine aldı.
Akşam'da yer alan habere göre İtalyan basınından Romatoday muhabiri Filippo Giannitrapani'nin aktardığı bilgiler şöyle:
"Lazio'da yeni santrfor arayışı sürüyor. Yönetim, Gattuso'ya gelecek sezon için yeni bir 9 numara kazandırmak isterken birçok isim gündemde. Lazio'nun hayalindeki iki isim Mauro Icardi ve Santiago Gimenez. Habere göre Lazio, iki santrforu takip ediyor ve Icardi cephesiyle temaslar başladı. Eski Interli oyuncu bonservisini eline aldı ve İtalya'ya dönmek istiyor."
Şu anda ülkesi Arjantinde bulunan Mauro, kızlarıyla tatil yapıyor. Bir yandan eski eşi Wanda Nara'ya karşı hukuk mücadelesini sürdüren 33 yaşındaki golcünün önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek yönetimle görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Mauro Icardi, geride kalan sezonu 47 maça çıkarak 16 gol ve 3 asistle tamamladı.