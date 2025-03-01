İlkay Gündoğan Galatasaray’a transfer olacak mı? Pep Guardiola’dan flaş açıklama

Hem yaz transfer sezonunda hemde ara dönemde Galatasaray’ın transfer listeisnde yer alan İlkay Gündoğan için Pep Guardiola flaş açıklamalarda bulundu. Manchester City’de forma giyen 34 yaşındaki futbolcunun takımdaki akıbeti belli oldu. Detaylar haberimizde.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay Gündoğan için açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Talk SPORT'ta yer alan bir haberde, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istediği bilgisi verilmişti.
Haberin detayında, Manchester City'nin İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gitmek istediği takdirde sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağı ve oyuncunun sarı-kırmızılı takıma transferine izin vereceği yazılmıştı.
PEP GUARDIOLA'DAN AÇIKLAMA
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay Gündoğan için açıklamalarda bulundu.
İspanyol çalıştırıcı, İlkay Gündoğan hakkında "Sanırım sözleşmesini 2026'ya kadar uzatacağız. İlkay ve Bernardo Silva gibi oyunculara ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.
İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 24 lig maçında 2 asist yaptı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.