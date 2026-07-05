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İsmail Kartal’ın listesindeki yıldız için flaş açıklama: ‘Transfer şimdilik askıda!’

İsmail Kartal’ın listesindeki yıldız için flaş açıklama: ‘Transfer şimdilik askıda!’

08:405/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sol bek ve orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Hollanda basınından sarı-lacivertlileri yakından ilgilendiren flaş bir haber geçildi. PSV Eindhoven forması giyen 27 yaşındaki çok yönlü Brezilyalı futbolcu Mauro Junior ile ilgilendiği öne sürülen Fenerbahçe'nin, bu transferdeki gerçek stratejisi ortaya çıktı.

Fenerbahçe’nin PSV forması giyen Mauro Junior’a yönelik ilgisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.


Hollandalı gazeteci Rik Elfrink’in haberine göre sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcuyu transfer seçenekleri arasında değerlendirdi.


Ancak Fenerbahçe’den hiçbir yetkilinin şu ana kadar PSV ile görüşmek üzere Eindhoven’a gitmediği ve transfer konusunda somut bir adım atılmadığı belirtildi.


Bu gelişmenin ardından Mauro Junior’un şimdilik PSV’de kalmaya devam edeceği aktarıldı.


Sakatlığının ardından çalışmalarında son aşamaya gelen 27 yaşındaki futbolcunun, gelecek hafta Rakow ile oynanacak karşılaşmada sahalara dönebileceği ifade edildi.


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