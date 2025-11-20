İşte 2026 Dünya Kupası'nda izleyemeyeceğimiz yıldız futbolcular

ABD, Meksika ve Kanada'da oynanacak 2026 Dünya Kupası büyük bir heyecan ile beklenirken turnuvaya katılma fırsatını kaçıran yıldız futbolcular dikkat çekti. İşte o isimler...
VICTOR OSIMHEN
Ülke: Nijerya
Kulüp: Galatasaray
ADEMOLA LOOKMAN
Ülke: Nijerya
Kulüp: Atalanta
KHVICHA KVARATSKHELIA
Ülke: Gürcistan
Kulüp: Psg
JAN OBLAK
Ülke: Slovenya
Kulüp: Atletico Madrid
DUSAN VLAHOVIC
Ülke: Sırbistan
Kulüp: Juventus
KEYLOR NAVAS
Ülke: Kosta Rika
Kulüp: UNAM Pumas
GIORGI MAMARDASHVILI
Ülke: Gürcistan
Kulüp: Liverpool
BRYAN MBEUMO
Ülke: Kamerun
Kulüp: Manchester United
FRANK ZAMBO ANGUISSA
Ülke: Kamerun
Kulüp: Napoli
DOMINIK SZOBOSZLAI
Ülke: Macaristan
Kulüp: Liverpool
MILOS KERKEZ
Ülke: Macaristan
Kulüp: Liverpool
PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG
Ülke: Gabon
Kulüp: Marsiglia
ALEXIS SANCHEZ
Ülke: Şili
Kulüp: Siviglia
BENJAMIN SESKO
Ülke: Slovenya
Kulüp: Manchester United
ARLOS BALEBA
Ülke: Kamerun
Kulüp: Brighton