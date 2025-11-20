İşte 2026 Dünya Kupası'nda izleyemeyeceğimiz yıldız futbolcular

ABD, Meksika ve Kanada'da oynanacak 2026 Dünya Kupası büyük bir heyecan ile beklenirken turnuvaya katılma fırsatını kaçıran yıldız futbolcular dikkat çekti. İşte o isimler...

1 /15 VICTOR OSIMHEN

Ülke: Nijerya Kulüp: Galatasaray

2 /15 ADEMOLA LOOKMAN

Ülke: Nijerya Kulüp: Atalanta

3 /15 KHVICHA KVARATSKHELIA

Ülke: Gürcistan Kulüp: Psg

4 /15 JAN OBLAK

Ülke: Slovenya Kulüp: Atletico Madrid

5 /15 DUSAN VLAHOVIC

Ülke: Sırbistan Kulüp: Juventus

6 /15 KEYLOR NAVAS

Ülke: Kosta Rika Kulüp: UNAM Pumas

7 /15 GIORGI MAMARDASHVILI

Ülke: Gürcistan Kulüp: Liverpool

8 /15 BRYAN MBEUMO

Ülke: Kamerun Kulüp: Manchester United

9 /15 FRANK ZAMBO ANGUISSA

Ülke: Kamerun Kulüp: Napoli

10 /15 DOMINIK SZOBOSZLAI

Ülke: Macaristan Kulüp: Liverpool

11 /15 MILOS KERKEZ

Ülke: Macaristan Kulüp: Liverpool

12 /15 PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG

Ülke: Gabon Kulüp: Marsiglia



13 /15 ALEXIS SANCHEZ

Ülke: Şili Kulüp: Siviglia

14 /15 BENJAMIN SESKO

Ülke: Slovenya Kulüp: Manchester United