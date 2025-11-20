Yeni Şafak
İşte 2026 Dünya Kupası'nda izleyemeyeceğimiz yıldız futbolcular

12:2820/11/2025, Perşembe
ABD, Meksika ve Kanada'da oynanacak 2026 Dünya Kupası büyük bir heyecan ile beklenirken turnuvaya katılma fırsatını kaçıran yıldız futbolcular dikkat çekti. İşte o isimler...

VICTOR OSIMHEN


Ülke: Nijerya

Kulüp: Galatasaray

ADEMOLA LOOKMAN


Ülke: Nijerya

Kulüp: Atalanta

KHVICHA KVARATSKHELIA


Ülke: Gürcistan

Kulüp: Psg

JAN OBLAK


Ülke: Slovenya

Kulüp: Atletico Madrid

DUSAN VLAHOVIC


Ülke: Sırbistan

Kulüp: Juventus

KEYLOR NAVAS


Ülke: Kosta Rika

Kulüp: UNAM Pumas

GIORGI MAMARDASHVILI


Ülke: Gürcistan

Kulüp: Liverpool

BRYAN MBEUMO


Ülke: Kamerun

Kulüp: Manchester United

FRANK ZAMBO ANGUISSA


Ülke: Kamerun

Kulüp: Napoli

DOMINIK SZOBOSZLAI


Ülke: Macaristan

Kulüp: Liverpool

MILOS KERKEZ


Ülke: Macaristan

Kulüp: Liverpool

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG


Ülke: Gabon

Kulüp: Marsiglia


ALEXIS SANCHEZ


Ülke: Şili

Kulüp: Siviglia

BENJAMIN SESKO


Ülke: Slovenya

Kulüp: Manchester United

ARLOS BALEBA


Ülke: Kamerun

Kulüp: Brighton

