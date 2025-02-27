Jose Mourinho devreye girdi: Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk orta saha geliyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe elini hızlı tutmaya çalışıyor. Jose Mourinho önderliğinde çalışmalar yapan sarı lacivertliler, sürpriz bir isim için görüşmelere başladı. Mourinho'nun bu transfer için bizzat devreye girdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması başladı. Sarı lacivertli takım transferlerin çoğunu haziran ayında bitirerek, kamp dönemine eli rahat girmek istiyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda isimlerle görüşen Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi. Hatta transfer görüşmelerine bizzat Jose Mourinho da katılıyor.
Sarı lacivertliler, İngiltere'de Manchester City forması giyen Hırvat yıldız Mateo Kovacic ile ilgileniyor. 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Mateo Kovacic'in sezon sonunda Manchester City'den ayrılması bekleniyor.
Guardiola'nın kadroda düşünmediği 30 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve ilk görüşmeyi yaptığı öğrenildi. Jose Mourinho'nun da oyuncuyla bir görüşme yaptığı iddia edildi.
2019 yılında Real Madrid'den Chelsea'ye 45 milyon euro karşılığında transfer olan Kovacic, 2023'de 29 milyon euro karşılığında City'ye gitmişti.
Bu sezon toplamda 32 maça çıkan oyuncu, 5 gol ve 1 asistle oynadı. Mateo Kovacic'n güncel piyasa değeri 28 milyon euro civarında.