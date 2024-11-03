Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Jose Mourinho'dan derbi sonrası Trabzonspor tribünlerine hareket!

Jose Mourinho'dan derbi sonrası Trabzonspor tribünlerine hareket!

21:323/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, Sofyan Amrabat'ın uzatma dakikalarında attığı golle mücadeleden 3-2 galip ayrılırken Jose Mourinho'nun maçın bitiş düdüğünün ardından tribünlere yaptığı hareket tepki çekti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 11. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Son dakika golünün ardından Jose Mourinho çılgına döndü.

Galibiyet golünün ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun soyunma odasına giriş tünelinde taraftarlara yaptığı hareket büyük tepki çekti.







Galibiyetin ardından Jose Mourinho’nun, tribünlere yaptığı hareket.

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
D harfi ile eşya var mı? D harfi ile başlayan eşyalar