Jose Mourinho'dan derbi sonrası Trabzonspor tribünlerine hareket!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, Sofyan Amrabat'ın uzatma dakikalarında attığı golle mücadeleden 3-2 galip ayrılırken Jose Mourinho'nun maçın bitiş düdüğünün ardından tribünlere yaptığı hareket tepki çekti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 11. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.
Son dakika golünün ardından Jose Mourinho çılgına döndü.
Galibiyet golünün ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun soyunma odasına giriş tünelinde taraftarlara yaptığı hareket büyük tepki çekti.
Galibiyetin ardından Jose Mourinho’nun, tribünlere yaptığı hareket.