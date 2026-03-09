Liverpool maçı öncesi Galatasaraylı yıldız hesabını kapattı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool’u ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yıldız ismin kritik mücadele öncesi sosyal medya hesabını kapatması gündem oldu.
Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara, maç öncesinde sosyal medya hesabıyla gündeme geldi.
Sara’nın, Instagram hesabını kapatması taraftarlar arasında kısa sürede büyük merak uyandırdı. Sarı-kırmızılı spor severler, bu hamlenin nedenini anlamaya çalışırken, sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.