Mbappe'nin yaptığı hareket olay oldu: Paraguay kalecisi çok sinirlendi

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finaline yükselen Fransa'da Kylian Mbappe, maç sonundaki hareketiyle gündem oldu. Yıldız futbolcu, kendisini tebrik etmek isteyen Paraguay kalecisi Orlando Gill'in uzattığı eli geri çevirince tansiyon yükseldi.
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay'ı 1-0 mağlup eden Fransa, adını çeyrek finale yazdırdı.
Fransa'ya turu getiren golü 70. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydederken, maçın ardından yaşananlar karşılaşmanın önüne geçti.
Son düdüğün çalmasıyla birlikte büyük sevinç yaşayan Mbappe, kendisini tebrik etmek için centilmence elini uzatan Paraguay kalecisi Orlando Gill'i görmezden geldi.
Fransız yıldızın bu tavrına sinirlenen Gill ise elindeki topu Mbappe'nin sırtına doğru fırlattı. Mbappe ise arkasına bile dönmeden kutlamalarına devam etti.
Paraguay kalecisi Orlando Gill, maçın ardından yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada tepkisini dile getirdi.
Gill, "Kylian Mbappe beni acayip sinirlendirdi. Onu tebrik etmek için elimi uzattım ama beni görmezden geldi" ifadelerini kullandı.
Karşılaşma boyunca Paraguaylı futbolcuların sert müdahalelerine maruz kalan Mbappe ise mücadele sonrasında oynanan futbola dikkat çekti.
Fransız yıldız, "Gerekirse işin içine sertliği katıp mücadele edebiliriz; 'çirkin' futbol da oynayabiliriz. Sahaya smokinle çıkacağımızı sanmışlardı ama biz oradaydık ve gerekeni yaptık" sözleriyle galibiyeti değerlendirdi.