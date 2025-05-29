Muslera Galatasaray’a veda etti: Gözyaşlarına hakim olamadı

Çok duygusal bir an. 14 sene aynı kulüpte olmak, her şeyini vermeye çalışmak... Basına da çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar mücadele ettiğimiz tüm rakiplere, onların başkanlarına teşekkür etmek istiyorum. Kemerburgaz'daki tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Fadıl Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum. Bana çok yardımcı oldu, aile olduk. Aklıma gelmeyen herkes için de teşekkürlerimi sunuyorum.



