Muslera Galatasaray’a veda etti: Gözyaşlarına hakim olamadı

Galatasaray'da ve Süper Lig'de bir dönem sona erdi. 2011 yazında Lazio'dan transfer edilen Uruguaylı file bekçisi, Türkiye'de geçirdiği 14 yılın ardından sarı-kırmızılı ekibe veda etti. Basın toplantısında konuşan Muslera, duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, 14 yıldır kalesini koruyan kaptanı Fernando Muslera'ya veda ediyor.
38 yaşındaki eldiven kendisi için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Duygu dolu anlar yaşayan Muslera zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.
Muslera'nın sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde:
"Bu süreç içinde çok fazla konuşuldu. Şimdi yüzde 100 söylüyorum ki yarın son maçıma çıkacağım, son dakikalarımı oynayacağım. Gurur duyduğum ve herkese müteşekkir olduğum 14 seneden sonra herkese teşekkür etmek istiyorum.
Çok müteşekkirim. Bu 14 senede bütün takım arkadaşlarıma ve beni buraya getiren Fatih Terim'e, Taffarel'e, Fonseca'ya teşekkür ediyorum. Hayatımın en doğru kararıydı. Tabii ki futbolda başarılar kazandım. Ayrıca aile kurdum. Buraya tek geldim ama şimdi ailemle birlikte dönüyorum.
Okan Buruk'a da teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük bir insan. Onun gelmesi bizim için çok iyi oldu ve bize Türkiye'nin en iyi hocası olduğunu gösterdi.
Aynı zamanda futbol dışında benimle zaman geçiren, ailesini arkadaşlarını benimle tanıştıran ve kötü zamanlarda iyi hissetmem için benim yanımda olan herkese teşekkür ediyorum.
Çok duygusal bir an. 14 sene aynı kulüpte olmak, her şeyini vermeye çalışmak... Basına da çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar mücadele ettiğimiz tüm rakiplere, onların başkanlarına teşekkür etmek istiyorum. Kemerburgaz'daki tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Fadıl Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum. Bana çok yardımcı oldu, aile olduk. Aklıma gelmeyen herkes için de teşekkürlerimi sunuyorum.
Hayatımın sonuna kadar Galatasaray'ın bir parçası olacağım, Galatasaray da benim bir parçam olacak.
Bana her anımda sevgi ve saygı verdiler. İyi günümde de kötü günümde de destek oldular. Siz dünyanın en büyük taraftarlarısınız. Kesinlikle her zaman destek olun, hiçbir zaman desteği bırakmayın.
Başkanımla da konuştuk. Şu detayı vermek istiyorum; futbolu bırakmıyorum. Oynamaya devam edeceğim. Memleketime daha yakın bir yerde devam edeceğim."