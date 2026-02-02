Yeni Şafak
Nihat Kahveci'den Juventus maçı için flaş tahmin! "Oynarsa şaşırmam"

10:552/02/2026, Pazartesi
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında ağırladığı Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, Juventus maçıyla ilgili de flaş bir tahminde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 yendi. Sarı-kırmızılılar liderliğini sürdürdü. Maçın ardından Nihat Kahveci, Kontraspor'da yorumlarını paylaştı.


"Galatasaray, bugün kağıt üstünde favoriydi. Gerekeni de yaptı. Galatasaray bugün işini yaptı, 6 puan. Yarın oturacaklar, Kocaelispor-Fenerbahçe maçını izleyecekler. Kayserispor, bugün puan alabilecek ve taraftarına umut verecek bir oyun oynayamadı. Galatasaray da oynattırmadı çünkü ciddiydi."

"Yunus, kötü olmasına rağmen bugün 11 başladı. İyiyken iyi, kötüyken kötü. Son 3-4 maçtır Yunus yok. Toparlanması lazım. Lang'ın bugün ikili mücadele istatistiği çok önemli: 7/9. Zaten kaliteli oyuncu, gol ve asist katkısı yapacak. Ama en çok hoşuma giden, ikili mücadele kazanması. Bugün gol veya asist yapmadı. Oyunun içinde topa sahip oldu, garanti oynadı, ikili mücadeleleri kazandı, bir tane kilit pas verdi, orta denedi. İlk maç üzerinden performansını beğendim."

"Okan hoca mutludur. Hücumda iki tane farklı tipte oyuncusu var. Kapanan takımlara karşı Lang, açık alanlar için Barış Alper. Juventus maçı... O gün Lang oynarsa şaşırmam ama bugünden tahmin yapmak zor. Maça daha çok var. Maç hemen bu çarşamba olsa Barış'ı oynatırım."

"Asprilla'yı ayağına top aldığında çok rahat gördüm. Teknik oyuncu. Kulübede iyi alternatif olur. Girip maç aldığı da olacak."

