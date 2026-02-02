Nihat Kahveci'den Juventus maçı için flaş tahmin! "Oynarsa şaşırmam"

"Yunus, kötü olmasına rağmen bugün 11 başladı. İyiyken iyi, kötüyken kötü. Son 3-4 maçtır Yunus yok. Toparlanması lazım. Lang'ın bugün ikili mücadele istatistiği çok önemli: 7/9. Zaten kaliteli oyuncu, gol ve asist katkısı yapacak. Ama en çok hoşuma giden, ikili mücadele kazanması. Bugün gol veya asist yapmadı. Oyunun içinde topa sahip oldu, garanti oynadı, ikili mücadeleleri kazandı, bir tane kilit pas verdi, orta denedi. İlk maç üzerinden performansını beğendim."