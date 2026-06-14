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Nihat Kahveci'den olay sözler: "Sahada Shaquille O'Neal varken..."

Nihat Kahveci'den olay sözler: "Sahada Shaquille O'Neal varken..."

12:5814/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Mücadeleyi değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci, çarpıcı ifadeler kullandı.

Nihat Kahveci, Kontraspor'da A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendirdi. İşte Nihat Kahveci'nin sözleri...

"Vallahi zor bir yayın olacak arkadaşlar. Çok umutluyduk, çok mutluyduk, çok gururluyduk. Şu an ben şahsen çok üzgünüm, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum."

"Gol atması gereken oyuncularımız gerektiği gibi oynamadı. Fiziksel mücadele beklediğimiz atletizm sahibi oyuncularımız bekleneni yapmadı. İyi şut atar dediğimiz oyuncularımız o şutları atmadı. Hepsi rakip defanstan döndü, auta gitti, biri de direkten döndü. Rakip forveti tutar dediğimiz defans oyuncularımız görevini yapamadı. Kritik topları çıkaran kalecimiz Uğurcan da dahil görevini yapmadığı bir milli takım izlediğimiz için hayal kırıklığı yaşıyorum."

"Avustralya, gelirken yaptığı iyi şeyi alıp bu maça 100 dakika taşıdı. Set kurmak, ölümüne oynamak, fiziksel üstünlükle oynamak… Biz ise buraya nasıl geldiysek beklenilen oyunun B’sini bile oynayamadık. Kötü yenildik, kötü goller yiyerek yenildik."

"Sahanın içinde Shaquille O'Neal varken Kerem Aktürkoğlu'na hava topu kesiyoruz 7 kere, 15 kere! Çin’le bile oynadık onlar bile Çin Seddi kuramadı. Bugün Avusturalya, defans nasıl yapılırın örneğini verdi."

"Dakika 81, maç 2-0 olmuş. İsmail’le Zeki çıkıyor, Mert’le Salih giriyor. O an hocanın sınıfta kaldığı andır bende. Birbirimize şaşkın şaşkın baktık. Ne oluyor dedim. Bu kadarını beklemiyordum. O oyuncu değişiklikleri benim için hayal kırıklığı oldu. Hocamız da sahanın içindeki futbolcular gibiydi."

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