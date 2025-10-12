Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk'un sözleşme detayları ortaya çıktı: İşte yeni maaşı

Okan Buruk'un sözleşme detayları ortaya çıktı: İşte yeni maaşı

13:2612/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'la yeni sözleşme imzaladı. Başarılı çalıştırıcıya yüzde 50 zam yapılırken, kontrattaki opsiyon detayı dikkati çekti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesinin uzatıldığını açıklamıştı.

Başkan Özbek, "Sözleşmesini uzattık, Okan hocayla yeni bir sözleşme yaptık" demişti. Başarılı çalıştırıcıyla yapılan sözleşmenin detayları ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Okan Buruk'un 140 milyon TL olan garanti ücretine yüzde 50'ye yakın zam yapıldı. 

Yönetimin, yerli oyuncularda tavan ücret olan 200 milyon TL'yi Okan Buruk için de belirlediği aktarıldı. Buruk, oyuncusu Barış Alper Yılmaz'la aynı rakamı kazanacak.

Okan Buruk'un yeni sözleşmesinde sezon sonu için geçerli + 2 yıl opsiyon bulunduğu belirtildi. Mayıs ayında seçime gidecek sarı-kırmızılı kulüp, yeni yönetimini 2 yıllığına seçecek. 51 yaşındaki teknik adamın sözleşme süresi de buna göre ayarlandı.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Dursun Özbek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OGM işçi alımı kurası çekildi mi, 262 engelli ve eski hükümlü alımı İŞKUR sonuçları ne zaman belli olacak?