Okan Buruk'un sözleşme detayları ortaya çıktı: İşte yeni maaşı

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'la yeni sözleşme imzaladı. Başarılı çalıştırıcıya yüzde 50 zam yapılırken, kontrattaki opsiyon detayı dikkati çekti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesinin uzatıldığını açıklamıştı.
Başkan Özbek, "Sözleşmesini uzattık, Okan hocayla yeni bir sözleşme yaptık" demişti. Başarılı çalıştırıcıyla yapılan sözleşmenin detayları ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre Okan Buruk'un 140 milyon TL olan garanti ücretine yüzde 50'ye yakın zam yapıldı.
Yönetimin, yerli oyuncularda tavan ücret olan 200 milyon TL'yi Okan Buruk için de belirlediği aktarıldı. Buruk, oyuncusu Barış Alper Yılmaz'la aynı rakamı kazanacak.
Okan Buruk'un yeni sözleşmesinde sezon sonu için geçerli + 2 yıl opsiyon bulunduğu belirtildi. Mayıs ayında seçime gidecek sarı-kırmızılı kulüp, yeni yönetimini 2 yıllığına seçecek. 51 yaşındaki teknik adamın sözleşme süresi de buna göre ayarlandı.