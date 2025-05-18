Osimhen'i tebessüm ettiren tezahürat

Şampiyonluk maçına çıkan Galatasaray'da taraftarlar, Kayserispor karşılaşması öncesi Victor Osimhen'e özel tezahürat yaptı. Nijeryalı yıldız bu tezahürata alkışla karşılık verdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
Sarı-kırmızılılar maçtan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
RAMS Park Stadyumu'nu tıklım tıklım dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesi Victor Osimhen için özel tezahürat yaptı.
Galatasaray tribünleri, yıldız futbolcu sahaya adımını atar atmaz hep bir ağızdan "Taraftar çıldırdı Osimhen’i istiyor” tezahüratı yaptı. Nijeryalı yıldız bu tezahüratı tebessüm ederek alkışladı.
Galatasaray tribününde ayrıca "Bizimle kal Osimhen" pankartı açıldı.