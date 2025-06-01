Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Osimhen İstanbul'dan ayrılıyor

Süper Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden olan Victor Osimhen'in İstanbul'dan ayrılacağı ifade edildi. Yıldız ismin sosyal medya hesabından paylaşıp kaldırdığı gönderi ise kafalarda soru işareti bıraktı. İşte detaylar...
Galatasaray'da sezona damga vuran ve taraftarı kendisine hayran bırakan Victor Osimhen ile ilgili belirsizlik devam ediyor.
Osimhen'in adı başta Suudi Arabistan'dan olmak üzere birçok takımla anılırken, Galatasaray da Nijeryalı golcü için fırsat kolluyor.
Öte yandan sarı kırmızılı yönetimin "Son söz Osimhen'in" açıklamasının ardından önemli bir gelişme yaşandı.
Milliyet'te yer alan habere göre Nijeryalı oyuncunun bugün İstanbul'dan ayrılacağı belirtildi.
Osimhen'in Türkiye'den ayrılmasının ardından kısa süre içerisinde transfer kararını açıklaması bekleniyor.
Paylaşımı kaldırması soru işareti bıraktı
Osimhen, sosyal medyada kendisi ile ilgili yapılan 'veda' paylaşımını profilinde yeniden paylaşmıştı. Nijeryalı futbolcu daha sonra bu paylaşımı kaldırsa da taraftarların kafasındaki soru işaretleri azalmadı.