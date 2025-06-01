Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Osimhen İstanbul'dan ayrılıyor

Paylaşımı kaldırması soru işareti bıraktı





Osimhen, sosyal medyada kendisi ile ilgili yapılan 'veda' paylaşımını profilinde yeniden paylaşmıştı. Nijeryalı futbolcu daha sonra bu paylaşımı kaldırsa da taraftarların kafasındaki soru işaretleri azalmadı.



