Real Madrid'de gündem olan anket: Arda Güler son sırada yer aldı

İspanyol basını, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından dikkat çeken bir anket yaptı. Taraftarlara, "Hangi futbolcular takımdan gönderilmeli?" sorusu yöneltilen ankette şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı.
La Liga'da lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde kalan ve son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e elenen Real Madrid'de kötü gidişatın sorumlusunun kim olduğu yönünde tartışmalar yaşanıyor.
İspanyol basınından AS, konuyla ilgili bir anket açarak taraftarlara Real Madrid'deki sorunun kaynağının kim olduğunu sordu.
Oy kullanan 62 bin 174 kullanıcının yüzde 58'inin sportif direktörleri, yani kulüpte kadro planlamaktan sorumlu olanları işaret etti. Yüzde 24'ü oyuncuları suçlarken, sadece yüzde 18'i teknik direktör Carlo Ancelotti'yi suçladı.
54 bin 853 kişinin katıldığı bir diğer ankette ise taraftarlara, "Takımdan hangi futbolcular ayrılmalı?" sorusu yöneltildi. İlk sırada oyların yüzde 15'ini alan Jesus Vallejo yer aldı.
David Alaba ve Lucas Vazquez de yüzde 14 oy oranıyla takımdan gönderilmesi gereken futbolcular listesinin üst sıralarında yer buldu.
Vinicius Junior ile Rodrygo'nun da listede olması dikkati çekti.
Milli futbolcu Arda Güler, söz konusu ankette yüzde 3 oy oranıyla 10'uncu ve son sırada yer aldı.
İşte AS'ın anketine göre; Real Madrid'de taraftarların takımdan gönderilmesini istediği 10 futbolcu.