Rizespor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş hamle

'Özel prim belirlenmekte ve uygulamaya konulmaktadır'

"Kulüp Başkanımız İbrahim Turgut öncülüğünde yönetim kurulumuz tarafından geçtiğimiz yıldan itibaren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına özel prim belirlenmekte ve uygulamaya konulmaktadır. Bu sezonda da bahse konu üç takım ile yapılan mücadeleye özgü prim ve bilet satışı sezon başında belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Bahse konu mücadele ile ilgili özel prim açıklamaları gerçeği yansıtmadığı gibi kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlarda bulunan kişilerin tespiti ile birlikte yasal haklarımız saklı tutulmaktadır."