Shane Larkin'den kötü haber: Uzun süre forma giyemeyecek

Sakatlığın Ayrıntıları

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre 33 yaşındaki milli oyuncu, maç sırasında sol kasık bölgesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyuna devam edemedi. Yapılan kontrollerde tendon yaralanması tespit edilirken, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin hemen başlatıldığı belirtildi.