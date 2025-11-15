Yeni Şafak
Shane Larkin'den kötü haber: Uzun süre forma giyemeyecek

15/11/2025, Cumartesi
15/11/2025, Cumartesi
Anadolu Efes’in milli oyun kurucusu Shane Larkin, Bayern Münih karşılaşmasında yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalacak. Tendon yaralanması tespit edilen yıldız basketbolcunun tedavi sürecine başlandı.

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi’nin 11. haftasında Bayern Münih ile oynanan mücadelede sakatlanan Shane Larkin’in sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Larkin’in sakatlığı, lacivert-beyazlı takımın yoğun fikstür öncesinde önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Sakatlığın Ayrıntıları

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre 33 yaşındaki milli oyuncu, maç sırasında sol kasık bölgesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyuna devam edemedi. Yapılan kontrollerde tendon yaralanması tespit edilirken, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin hemen başlatıldığı belirtildi.

Tedavi Süreci

Anadolu Efes sağlık ekibi, Larkin’in yaklaşık 8 hafta parkelerden uzak kalmasını bekliyor. Bu süreçte oyuncunun durumunun düzenli olarak takip edileceği ve iyileşme hızına göre dönüş takviminin güncellenebileceği ifade edildi.

EuroLeague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde yoğun bir döneme giren Anadolu Efes’in, Larkin’in yokluğunda rotasyonunu yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Teknik ekibin, hücum organizasyonlarında farklı varyasyonlara yönelebileceği değerlendiriliyor.

