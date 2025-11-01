Spalletti ilk maçına Kenan Yıldız’sız başlıyor: Kadroya almadı!

Juventus’ta göreve başlayan teknik direktör Luciano Spalletti, siyah-beyazlılarla İtalya Serie A’daki ilk sınavına çıkıyor. Ancak Cremonese deplasmanı öncesi kamp kadrosundan gelen haber, Türk futbolseverler için tam bir soğuk duş etkisi yarattı. Yeni hocanın sisteminde kilit rol oynaması beklenen milli yıldızımız Kenan Yıldız, kadroya alınmadı.
Juventus, İtalya Serie A’nın 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Cremonese ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım bu deplasmanda kazanıp üst üste ikinci galibiyetini hedefliyor.
Igor Tudor’la arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından Hırvat teknik direktörle yollar ayrılmıştı. Tudor’un yerine son olarak İtalya Milli Takımı’nı çalıştıran Luciano Spalletti getirildi.
Spalletti’yle ilk maçına bu akşam Cremonese deplasmanında çıkacak Juventus’un kamp kadrosunda milli futbolcu Kenan Yıldız yer almadı.
La Gazetta della Sport’ta yer alan habere göre Kenan Yıldız’ın tedbir amaçlı kadroya alınmadı.
Dizinden problem yaşayan milli futbolcunun dinlendirileceği ve Şampiyonlar Ligi’nde gelecek hafta oynanacak Sporting maçıyla kadroya dönmesinin beklendiği belirtildi.
Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'i konuk edeceği maç 4 Kasım Salı günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak.