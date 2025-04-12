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TÜMOSAN Konyaspor - Göztepe Maç Kadrosu ve İlk 11’ler

TÜMOSAN Konyaspor - Göztepe Maç Kadrosu ve İlk 11’ler

15:2712/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor evinde Göztepe’yi konuk ediyor. Karşılaşma bugün saat 16.00’da başlayacak. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Konyaspor - Göztepe maç kadrosu ve ilk 11’leri haberimizde.

Kupada yarı finale kalan ve Avrupa umutlarını sürdüren iki takım, Tümosan Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor.


Rams Başakşehir karşısında fırsatlar bulan ancak değerlendiremeyen Recep Uçar'ın öğrencileri, sahadan 1-0'lık yenilgi ile ayrıldı. 34 puanla haftaya giren Konyaspor, son dönemde özellikle iç sahada başarılı sonuçlar alıyor. Trabzonspor, Beşiktaş ve Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 1-0 kazanan Konyaspor, serisini sürdürüp tehlikeli bölgeden iyice uzaklaşmak isteyecektir.


Ev sahibi takımda Melih İbrahimoğlu sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sol bek Guilherme ise geçen hafta sakatlanıp oyundan çıkmıştı, görev yapması beklenmiyor.


Göztepe ise Süper Lig'de 9 haftadır galip gelemiyor. Son üç maçını berabere tamamlayan İzmir ekibi geçen hafta Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Son dönemde yaşadığı puan kayıpları nedeniyle ilk 5'in gerisinde kalan Göztepe, yeniden seri yakalama peşinde...


Konuk ekipte Matsuki sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayacak. Japon oyuncu sezonun ilk yarısında Göztepe'nin 2-0 galip geldiği mücadelede fileleri havalandırmıştı.


Göztepe gollerinin %30'unu maçların son 15 dakikalık diliminde buluyor. Bu zaman aralığında 14 gol atan İzmir ekibi sezonun ilk yarısında maçta da iki golü son anlarda kaydetmişti. Tümosan Konyaspor da son 15 dakikalık dilimde 8 gole imza attı.


Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda cumartesi saat 16.00'da başlayacak maçı Ümit Öztürk yönetecek. Bu zorlu mücadeleyi futbolseverler beIN SPORTS 1 ekranlarından takip edebilecek.


TÜMOSAN KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇ KADROSU

İLK 11’LER

TÜMOSAN KONYASPOR: Deniz, Boranijasevic, Uğurcan, Adil, Yasir, Jevtovic, Pedrinho, Aleksic, Prip, Yusuf Erdoğan, Kramer.

GÖZTEPE: Lis, Bokele, Heliton, Koray, Nielsen, Dennis, Doğan, İsmail, Victor Hugo, Romulo, Juan.




#TÜMOSAN Konyaspor
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