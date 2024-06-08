|
Spor

Weghorst Süper Lig yolunda: İlk görüşme yapıldı

09:31 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:10 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, bir dönem Beşiktaş forması giyen Hollandalı golcü Wout Weghorst ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

1/ 6

Adı son dönemde Trabzonspor ile ciddi şekilde anılan Hollandalı forvet Wout Weghorst sıkı markaj altına alındı

2/ 6

Son olarak teknik direktör Abdullah Avcı'nın, bir dönem Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki futbolcuyla görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

3/ 6

Transfer dönemlerinde oyuncularla birebir görüşmeler yaparak ikna etmeye çalışan Avcı, aynı taktiği Weghorst'ta da denedi.

4/ 6

Tecrübeli teknik adam, Hollandalı yıldızla FaceTime üzerinden yaptığı görüşmede olumlu yanıt aldı.

5/ 6

Avcı'nın geçen sezon Alman ekibi Hoffenheim'da kiralık oynayan ve sözleşmesi İngiliz ekibi Burnley'de bulunan golcü oyuncuya "Yeni sezonda hedefimiz şampiyonluk ve Avrupa kupalarında başarılı olmak. Seni de aramızda görmek istiyoruz" dediği öğrenildi.

6/ 6

Burnley'den ayrılmak isteyen Hollandalı golcü ise Beşiktaş'ta oynadığını hatırlatarak Süper Lig'i tanıdığını ve Trabzonspor gibi büyük bir camiaya gelmekten memnun olacağını dile getirdi. Weghorst'un deneyimli teknik adamdan düşünmek için süre istediği bildirildi

#Wout Weghorst
#Trabzonspor
#Süper Lig
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS soru ve cevap anahtarı 2024 TYT, AYT, YTD'de çıkan sorular ve cevapları