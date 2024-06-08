Weghorst Süper Lig yolunda: İlk görüşme yapıldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, bir dönem Beşiktaş forması giyen Hollandalı golcü Wout Weghorst ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Adı son dönemde Trabzonspor ile ciddi şekilde anılan Hollandalı forvet Wout Weghorst sıkı markaj altına alındı
Son olarak teknik direktör Abdullah Avcı'nın, bir dönem Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki futbolcuyla görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Transfer dönemlerinde oyuncularla birebir görüşmeler yaparak ikna etmeye çalışan Avcı, aynı taktiği Weghorst'ta da denedi.
Tecrübeli teknik adam, Hollandalı yıldızla FaceTime üzerinden yaptığı görüşmede olumlu yanıt aldı.
Avcı'nın geçen sezon Alman ekibi Hoffenheim'da kiralık oynayan ve sözleşmesi İngiliz ekibi Burnley'de bulunan golcü oyuncuya "Yeni sezonda hedefimiz şampiyonluk ve Avrupa kupalarında başarılı olmak. Seni de aramızda görmek istiyoruz" dediği öğrenildi.
Burnley'den ayrılmak isteyen Hollandalı golcü ise Beşiktaş'ta oynadığını hatırlatarak Süper Lig'i tanıdığını ve Trabzonspor gibi büyük bir camiaya gelmekten memnun olacağını dile getirdi. Weghorst'un deneyimli teknik adamdan düşünmek için süre istediği bildirildi