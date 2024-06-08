Weghorst Süper Lig yolunda: İlk görüşme yapıldı

Avcı'nın geçen sezon Alman ekibi Hoffenheim'da kiralık oynayan ve sözleşmesi İngiliz ekibi Burnley'de bulunan golcü oyuncuya "Yeni sezonda hedefimiz şampiyonluk ve Avrupa kupalarında başarılı olmak. Seni de aramızda görmek istiyoruz" dediği öğrenildi.