Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray-Juve maçı için şaşırtan tahminler: Yapay zekâ uygulamaları aynı skoru verdi

Galatasaray-Juve maçı için şaşırtan tahminler: Yapay zekâ uygulamaları aynı skoru verdi

19:5316/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak olan Galatasaray-Juventus maçı karşılaşması öncesinde dört yapay zekâ uygulaması girilen veriler sonucunda skor tahminlerini yaptı.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turu ilk maçında Juventus'u ağırlayacak.

Sarı-kırmızılılar eşleşmenin ilk maçından istediğini alarak İtalya'ya avantajlı skorla gitmek istiyor.

RAMS Park'ta yarın oynanacak kritik karşılaşma öncesinde dört yapay zekâ uygulaması girilen veriler sonucu skor tahminlerini yaptı.

Yapay Zekâ uygulamalarının tahminleri şu şekilde;

Grok: Galatasaray 2-1 Juventus

ChatGPT: Galatasaray 1-2 Juventus

Gemini: Galatasaray 2-1 Juventus

Kumru: Galatasaray 1-2 Juventus



#Galatasaray
#Juventus
#UEFA Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı izle: 500 bin konut Sakarya kura çekimi ekranı