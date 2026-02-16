UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak olan Galatasaray-Juventus maçı karşılaşması öncesinde dört yapay zekâ uygulaması girilen veriler sonucunda skor tahminlerini yaptı.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turu ilk maçında Juventus'u ağırlayacak.
Sarı-kırmızılılar eşleşmenin ilk maçından istediğini alarak İtalya'ya avantajlı skorla gitmek istiyor.
RAMS Park'ta yarın oynanacak kritik karşılaşma öncesinde dört yapay zekâ uygulaması girilen veriler sonucu skor tahminlerini yaptı.
Yapay Zekâ uygulamalarının tahminleri şu şekilde;
Grok: Galatasaray 2-1 Juventus
ChatGPT: Galatasaray 1-2 Juventus
Gemini: Galatasaray 2-1 Juventus
Kumru: Galatasaray 1-2 Juventus