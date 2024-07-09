Kullanıcıların sızdırılan şifrelerini derhal tüm hesaplarına sıfırlamaları ve birden fazla platformda kullanılmayan, güçlü ve benzersiz kombinasyonlar seçmeleri gerekiyor. Ayrıca şifreye ek olarak yüz tanıma veya PIN gibi doğrulamalar gerektirerek ikinci bir güvenlik seviyesi sağlayan çok faktörlü kimlik doğrulamayı da etkinleştirmeleri gerekiyor.