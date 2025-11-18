Marka geri dönebilir: 2027 için çarpıcı iddia





Autocar’ın aktardığı bilgilere göre, Focus ismi tamamen rafa kalkmış değil. Ford’un 2027 yılında “Focus” adını bu kez bir SUV modelinde yeniden kullanabileceği öne sürülüyor. İspanya’da üretilmesi planlanan bu yeni SUV’nin boyut açısından Kuga ile benzer bir yapıda olacağı iddia ediliyor. Modelin hem hibrit hem de tamamen elektrikli seçeneklerle piyasaya çıkması bekleniyor.



