Otomotiv dünyasında bir devir daha kapandı. Ford’un 1998’den bu yana hem Avrupa’da hem de Türkiye’de en çok tercih edilen modellerinden biri olan Focus, 27 yıllık yolculuğunu resmen tamamladı. Almanya’daki fabrikadan çıkan son aracın banttan indirildiğinin duyurulmasıyla, milyonların hafızasına kazınan efsane model tarihe karıştı.
Otomotiv dünyasının önde gelen isimlerinden Ford, Avrupa pazarında uzun yıllar boyunca en güçlü modellerinden biri olarak kabul edilen Focus’un üretimini resmen sonlandırdı. Almanya’daki fabrikadan çıkan son Focus’un 15 Kasım’da banttan indirildiğinin açıklanmasıyla birlikte, 27 yıllık bir dönem kapandı. 1998'den bu yana milyonlara ulaşan satış rakamlarıyla sınıfının en popüler modellerinden biri olan Focus, çeyrek asrı aşan yolculuğunu böylece tamamlamış oldu.
Focus ST de üretimden kalktı
Serinin en performans odaklı versiyonu olarak öne çıkan Focus ST de aynı akıbeti paylaşarak tarihe karıştı. Ford’un Avrupa’daki ürün gamında son yıllarda önemli kayıplar yaşanıyordu.
2022’de Mondeo’nun, 2023’te ise Fiesta’nın emekliye ayrılmasının ardından Focus’un da üretiminin durmasıyla, markanın popüler “üçlü”sü artık tamamen geçmişte kaldı.
Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesi vardı
1998’de piyasaya adım atmasından bu yana Türkiye’de de ciddi bir hayran kitlesi oluşturan Focus, uzun yıllar boyunca segmentinin güçlü oyuncularından biri olarak konumlandı.
Marka geri dönebilir: 2027 için çarpıcı iddia
Autocar’ın aktardığı bilgilere göre, Focus ismi tamamen rafa kalkmış değil. Ford’un 2027 yılında “Focus” adını bu kez bir SUV modelinde yeniden kullanabileceği öne sürülüyor. İspanya’da üretilmesi planlanan bu yeni SUV’nin boyut açısından Kuga ile benzer bir yapıda olacağı iddia ediliyor. Modelin hem hibrit hem de tamamen elektrikli seçeneklerle piyasaya çıkması bekleniyor.
Avrupa’da içten yanmalı dönemin sembolik sonu
Mevcut nesil Focus’un üretimi Kasım ayında tamamen durduruldu. Böylece model, Avrupa’daki içten yanmalı kompakt hatchback sınıfının son temsilcilerinden biri olarak sahneden çekilmiş oldu. Ford’un yeni stratejisi ise ağırlığı elektrikli ve SUV segmentlerine kaydırarak geleceğin pazar dinamiklerine uyum sağlamak üzerine kurulu görünüyor.