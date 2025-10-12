ChatGPT’ye meydan okuyacak! Yapay zekaya Türk işi rakip: Kumru sahneye çıkıyor, işte özellikleri

Yapay zekâ alanında dünya çapında büyük yankı uyandıran ChatGPT’ye, artık Türkçe bir rakip geliyor. META destekli yeni dil modeli “Kumru”, tamamen Türkçe veriyle eğitilerek geliştirildi. Türkçe dilini anlama, konuşma ve doğal yanıt üretme konularında iddialı olan yapay zekâ, kısa sürede teknoloji gündeminin zirvesine çıktı.
Yapay zekâ alanında rekabet kızışıyor. ChatGPT’nin ardından şimdi de Türkçe dil desteğiyle geliştirilen yeni bir model gündemde: Kumru.
Tamamen Türkçe verilerle eğitilen ve META’nın destek verdiği proje, Türk kullanıcılar için özel olarak tasarlandı.
Türkçe için eğitilen ve 7,4 milyar parametreyle geliştirilen Kumru, sadece 16 GB VRAM’e sahip tüketici GPU’larında bile çalışabiliyor.
Türkçe’yi doğal biçimde anlayabilen ve diyalog kurabilen yerli bir yapay zekâ asistanı olarak tanıtılan Kumru, ChatGPT’ye Türkçe dilinde en güçlü alternatif olma potansiyeline sahip.
Hem yazılı hem sesli iletişim desteği sunan model, 26 farklı kategoride test edildi.
ChatGPT gibi metin işleme, özetleme ve soru-cevap gibi görevleri yerine getirebilen Kumru, kullanıcıların günlük konuşmalarını anlamada ve yüksek doğruluk oranına ulaşıyor.
Meta’dan destek alındı
45 günlük ön eğitim aşamasında NVIDIA’nın H100 ve H200 GPU’ları üzerinde 500 GB büyüklüğünde veri ile eğitilen Kumru, Meta’nın LLaMA-3 modelinden de destek alındı.
Ön eğitim aşamasında 300 milyar, sonraki aşamada ise 1 milyon örnekle işleme giren Kumru’nun mümkün olan en iyi performansı vermesi hedeflendi. Bulut ve yapay zekâ sektöründe çalışmalar yapan yerli girişim VNGRS tarafından geliştirlen Kumru, 16 GB VRAM kapasitesine sahip olan GPU’lar üzerinde yerel olarak çalışabilecek ve şirket içi bilgisayarlarda çok ucuza kullanılabilecek.
Yerli yapay zeka Kumru nasıl kullanılır?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kumru’nun en dikkat çekici özelliği, kullanıcıların yüksek donanıma ihtiyaç duymadan modeli çalıştırabilmesi. 16 GB VRAM’e sahip standart grafik kartlarıyla dahi performanslı biçimde çalışabilen yapay zeka, şirket içi bilgisayarlarda veya kişisel cihazlarda yerel olarak kullanılabiliyor. Bu durum, veri gizliliği açısından da önemli bir avantaj sağlıyor.
Modelin açık kaynaklı ve daha küçük bir sürümü olan Kumru-2B, yalnızca 4,8 GB bellekle çalışıyor. Bu sürüm, mobil cihazlarda dahi test edilebiliyor. VNGRS tarafından yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar Kumru-2B’ye Hugging Face platformu üzerinden erişebiliyor. Geliştiriciler, modeli Python veya API tabanlı uygulamalarına entegre ederek doğal dil işleme görevlerinde kullanabiliyor.
Kumru’nun öne çıkan özellikleri
Doğal Türkçe yanıtlar: Karmaşık cümleleri anlayıp anlamlı diyalog kurabiliyor.
Sesli iletişim desteği: Kullanıcılarla konuşabiliyor, sesli komutlara yanıt verebiliyor.
Yerli veri altyapısı: Türk kültürüne uygun örneklerle eğitildi.