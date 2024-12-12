Amerikan sosyal medya devi META'nın bünyesinde bulunan Facebook, Whatsapp ve Instagram çöktü. Yaşanan gelişmenin ardından Elon Musk'ın sahibi olduğu X'ten olay bir paylaşım geldi.
Whatsapp'ın ardından Facebook ve Instagram için bir erişim engeli yaşandı. META uygulamalarında yaşanan aksamaya ilişkin Ulaştırma Bakanlığından açıklama geldi.
Açıklamada, kesintinin global bir hizmet kesintisi olduğu aktarıldı. Flaş gelişme sonrası Elon Musk'ın X'i dikkat çeken bir harekete imza attı.
"BU PLATFORM SİZİ ASLA YARI YOLDA BIRAKMAZ"
X'ten Facebook, Whatsapp ve Instagram’ın çökmesine gönderme niteliğinde bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, “Bu platform sizi asla yarı yolda bırakmaz” denildi.
"GLOBAL BİR HİZMET KESİNTİSİ"
Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamada global bir kesinti yaşandığını kaydederek, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafnıdan raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.