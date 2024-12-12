"GLOBAL BİR HİZMET KESİNTİSİ"





Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamada global bir kesinti yaşandığını kaydederek, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafnıdan raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.