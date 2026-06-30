WhatsApp Kullanıcı Adı Özelliği Nedir, Nasıl Alınır? 2026 WhatsApp Kullanıcı Adı Değiştirme

WhatsApp, gizliliği bir adım daha öteye taşıyarak isteğe bağlı bir 4 haneli PIN kodu (kullanıcı adı anahtarı) sistemi sunuyor. Bu özellik aktif edildiğinde, kullanıcı adınızı tam olarak bilen biri bile size ilk kez mesaj atarken bu PIN kodunu girmek zorunda kalacak. Böylece istemediğiniz kişilerin sadece kullanıcı adınızı öğrendi diye size ulaşmasını engelleyebileceksiniz.