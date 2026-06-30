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WhatsApp Kullanıcı Adı Özelliği Nedir, Nasıl Alınır? 2026 WhatsApp Kullanıcı Adı Değiştirme

WhatsApp Kullanıcı Adı Özelliği Nedir, Nasıl Alınır? 2026 WhatsApp Kullanıcı Adı Değiştirme

16:1030/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
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WhatsApp kullanıcı adı alma özelliği, kullanıcıların telefon numaralarını paylaşmadan belirledikleri benzersiz bir kullanıcı adı üzerinden yeni kişilerle iletişim kurmasını sağlayan gizlilik odaklı bir sistemdir. 30 Haziran 2026 itibarıyla özellik tüm ülkelerde tam olarak kullanıma açılmamış olsa da WhatsApp, kullanıcı adı rezervasyonlarını başlatmış ve sistemin önümüzdeki aylarda kademeli biçimde sunulacağını açıklamıştır. İşte WhatsApp kullanıcı adı alma özelliğine ilişkin detaylar.

Meta, 30 Haziran 2026 itibarıyla dünya genelindeki 3 milyardan fazla kullanıcısı için uzun süredir beklenen WhatsApp Kullanıcı Adı (Username) özelliğini resmi olarak duyurdu ve rezervasyon sürecini başlattı. Bu özelliğin temel amacı telefon numarası gizliliğini ve güvenliğini maksimuma çıkarmaktır. Artık yeni tanıştığınız kişilere, topluluklara veya iş bağlantılarınıza şahsi telefon numaranızı vermek zorunda kalmayacaksınız.

WHATSAPP KULLANICI ADI ALMA ADIMLARI

Özellik hesabınıza tanımlandığında Ayarlar > Hesap > Kullanıcı Adı adımlarını takip ederek kendi benzersiz adınızı seçip ayırtabilirsiniz.

WhatsApp, gizliliği bir adım daha öteye taşıyarak isteğe bağlı bir 4 haneli PIN kodu (kullanıcı adı anahtarı) sistemi sunuyor. Bu özellik aktif edildiğinde, kullanıcı adınızı tam olarak bilen biri bile size ilk kez mesaj atarken bu PIN kodunu girmek zorunda kalacak. Böylece istemediğiniz kişilerin sadece kullanıcı adınızı öğrendi diye size ulaşmasını engelleyebileceksiniz.

Platform tarafından yapılan açıklamada, kullanıcı adlarının istenildiği zaman silinebileceği veya değiştirilebileceği belirtildi.

Sistem tamamen aktif hale geldiğinde, yeni bir sohbete başlamak için telefon numarası yerine kullanıcı adının verilmesi yeterli olacak. Güvenlik amacıyla istenmeyen mesajları engelleme ve şikayet etme seçenekleri ise korunacak. En fazla 35 karakterle sınırlandırılan kullanıcı adlarında, taklitçiliğin önüne geçmek adına üst düzey yetkililer ve ünlüler için bazı kısıtlamalar uygulanacak.

WhatsApp, uçtan uca şifreleme nedeniyle sohbet içeriklerini reklam için kullanamasa da kiminle ne zaman mesajlaşıldığı gibi verileri reklam süreçlerinde değerlendirmeyi sürdürüyor.

Özellik tamamen devreye girdiğinde bireysel telefon numaraları profillerde görünmez kalacak ancak bir WhatsApp hesabı açabilmek için telefon numarası zorunluluğu devam edecek. Platformda arama yapılabilecek herkese açık bir kullanıcı adı dizini de bulunmayacak.

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