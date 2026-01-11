Yeni Şafak
100 bin dolar rüşveti iki taksitle almış

04:0011/01/2026, Pazar
Rıza Akpolat.
Eski Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında, Etiler’deki bir restoranın ruhsat işlemleri için “aşevi bağışı” adı altında 100 bin dolar istendiği, paranın iki taksit halinde alındığı iddia edildi. Müşteki ve tanık ifadelerinde, ruhsatın bağış şartına bağlandığı ve herhangi bir makbuz verilmediği öne sürüldü.

Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Rıza Akpolat hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında, imar ve ruhsat işlemlerinde iş insanlarından “aşevi bağışı” adı altında para talep edildiğine ilişkin yeni ifade detayları dosyaya girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Etiler’de faaliyet gösteren “İnari Omakase” isimli restoranın ruhsat sürecinde belediye yetkililerinin bağış baskısı kurduğu öne sürüldü. Dosyada müşteki ve tanık sıfatıyla yer alan isimlerin beyanlarında, ruhsat işlemlerinin sonuçlandırılmasının “bağış şartına” bağlandığı iddia edildi.

MAKBUZ VERİLMEDİ

Restoranın sahibi Aycan Akdağ, ifadesinde ruhsat başvurusu sonrasında belediyeden uzun süre yanıt alamadıklarını, çalışanlarının Beşiktaş Belediyesi'ne gittiğinde dönemin belediye başkan yardımcılarından Ender Topçuoğlu ile görüştüğünü aktardı. Akdağ, çalışanlarının kendisine, belediyenin aşevine 100 bin dolar bağış yapılması gerektiğinin iletildiğini söylediğini, daha fazla ekonomik kayba uğramamak için bu talebi kabul etmek zorunda kaldığını belirtti. Akdağ, bağış karşılığında makbuz talep ettiğini ancak bugüne kadar herhangi bir makbuz verilmediğini kaydetti.

YARDIM ŞARTI

Dosyada tanık olarak ifadesi yer alan Sonat Sarper Ekşioğlu ise yaklaşık 7 yıldır Host Grup’ta idari personel olarak çalıştığını belirterek, 2022’de Etiler’de açacakları restoran için Beşiktaş Belediyesine gittiğini anlattı. Ekşioğlu, belediyede veznede çalışanların iş yeri açma ruhsatı için aşevine bağış yapılması gerektiğini söylediğini ifade ederek, belediye başkan yardımcısı Ender Topçuoğlu’nun yanına yönlendirildiğini kaydetti. Topçuoğlu’nun kendisine, “Rıza Akpolat’ın talimatı olduğunu, aşevine 100 bin dolar yardım yapılması gerektiğini, ruhsat taleplerinin yardım şartıyla karşılanacağını” söylediğini öne süren Ekşioğlu, bu parayı tek seferde veremeyeceklerini, iki parça halinde ödeyebileceklerini ilettiğini ifade etti.

MECBUR VERECEĞİZ

Ekşioğlu, şirket sahibi Aycan Akdağ’a konuyu anlattığında “mecbur vereceğiz” yanıtı aldığını belirterek, yaklaşık 1 hafta sonra belediyeden bir kişinin şirket merkezinin bulunduğu rezidansa geldiğini iddia etti. Tanık Ekşioğlu, “50 bin dolar karşılığı 1 milyon lirayı” Beşiktaş Belediyesi logosu bulunan beyaz Ford Connect/Turneo araçla gelen kişiye teslim ettiğini, ikinci teslimin ise 2022 Haziran ayında yine aynı kişiye yapıldığını söyledi. Ekşioğlu, “Her iki para tesliminde de bana bağış makbuzu verilmedi” beyanında bulunarak, iş yeri açma ruhsatını Ekim 2022’de aldıklarını, Ender Topçuoğlu dışında başka biriyle görüşmediğini ifade etti.




