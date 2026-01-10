Akpolat rüşvetten de tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akpolat’ı tutuklama talebinde bulunarak mahkemeye sevk etti. Akpolat'ın sevk yazısında, Akpolat’ın görev süresi içerisinde imar ve ruhsat taleplerinde bulunan bazı iş insanlarından rüşvet talep ettiği iddia edildi.

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüpheliler Ozan İş ve Emirhan Akçadağ’ın beyanlarına yer verildi.

AŞEVİ BAHANESİYLE RÜŞVET

Bu beyanlarda, Rıza Akpolat’ın belediye başkanlığı görevi sırasında bazı iş insanlarından rüşvet istediğinin öne sürüldüğü aktarıldı. İsmi geçen iş insanlarından Serdar Bilgili’nin 500 bin dolar, Beşiktaş’ta “İnari Omakase” isimli iş yerinin sahibi Aycan Akdağ ile tanık Sonat Sarper Ekşioğlu’nun ise 2 milyon lira para vermek zorunda kaldıklarını beyan ettikleri ifadelere yansıdı.

Rüşvet paralarının iş insanlarından belediyenin aşevine bağış adı altında talep edildiği, teslim edilen paralar için makbuz verilmediği, paraların elden ve şoförler ile bazı belediye çalışanları aracılığıyla temin edilerek Akpolat’ın uhdesine geçirildiği ifade edildi. Sevk yazısında, şüphelinin aleyhine tanıklık yapan kişilere ya da haksız kazanç elde ettiği kişilere baskı yapabileceği, delilleri karartabileceği yönünde kuvvetli şüphe nedenleri bulunduğu belirtildi. Mahkeme, Akpolat'ın tutuklanmasına karar verdi.







