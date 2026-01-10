Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Akpolat rüşvetten de tutuklandı

Akpolat rüşvetten de tutuklandı

Burak Doğan
04:0010/01/2026, السبت
G: 10/01/2026, السبت
Yeni Şafak
Sonraki haber
Rıza Akpolat.
Rıza Akpolat.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın "rüşvet almak" suçundan da tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akpolat’ı tutuklama talebinde bulunarak mahkemeye sevk etti. Akpolat'ın sevk yazısında, Akpolat’ın görev süresi içerisinde imar ve ruhsat taleplerinde bulunan bazı iş insanlarından rüşvet talep ettiği iddia edildi.

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüpheliler Ozan İş ve Emirhan Akçadağ’ın beyanlarına yer verildi.

AŞEVİ BAHANESİYLE RÜŞVET

Bu beyanlarda, Rıza Akpolat’ın belediye başkanlığı görevi sırasında bazı iş insanlarından rüşvet istediğinin öne sürüldüğü aktarıldı. İsmi geçen iş insanlarından Serdar Bilgili’nin 500 bin dolar, Beşiktaş’ta “İnari Omakase” isimli iş yerinin sahibi Aycan Akdağ ile tanık Sonat Sarper Ekşioğlu’nun ise 2 milyon lira para vermek zorunda kaldıklarını beyan ettikleri ifadelere yansıdı.

Rüşvet paralarının iş insanlarından belediyenin aşevine bağış adı altında talep edildiği, teslim edilen paralar için makbuz verilmediği, paraların elden ve şoförler ile bazı belediye çalışanları aracılığıyla temin edilerek Akpolat’ın uhdesine geçirildiği ifade edildi. Sevk yazısında, şüphelinin aleyhine tanıklık yapan kişilere ya da haksız kazanç elde ettiği kişilere baskı yapabileceği, delilleri karartabileceği yönünde kuvvetli şüphe nedenleri bulunduğu belirtildi. Mahkeme, Akpolat'ın tutuklanmasına karar verdi.



#Rıza Akpolat
#Rüşvet
#Tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksit artış oranları açıklandı 2026: Konut ve arsa ödemeleri ne kadar oldu? TOKİ taksit artış oranı yüzde kaç?