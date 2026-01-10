Phuket tatilinin sponsoru Bornova

İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile sevgilisi Sevcan Orhan'ın Tayland tatilinin Bornova Belediyesi tarafından karşılandığı ortaya çıktı. Duman, arkadaşı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin vasıtasıyla kız arkadaşına sahne aldırdı. Doğrudan temin yoluyla yapılan konser için belediye Orhan’a ödeme yaptı. Ödenen para ile Duman ve sevgilisi Sevcan Orhan'ın Tayland tatiline gittiği ortaya çıktı. Tatile ait görüntülerin kamuoyunda tepki toplamasının ardından gözler, konsere çevrildi.

BELGELER ORTAYA ÇIKTI

Bornova Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen Sevcan Orhan konseri için 'doğrudan temin' yoluna gitti. Belediyenin Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan alımda, konser organizasyonu için 2 milyon 860 bin lira ödeme yapıldığı öğrenildi. Konser organizasyon sözleşmesi, 24 Ekim 2025 tarihinde Taysa Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile imzalandı. Organizasyonun 28 Ekim 2025'te gerçekleştirildiği ve bedelin doğrudan temin yöntemiyle ödendiği bilgisi resmi kayıtlarda yer aldı.

KANKASINA TATİL ISMARLADI

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca ise "Halk seni belediye başkanı seçecek; sen kamu kaynağıyla halka hizmet etmek yerine kankanın sevgilisine doğrudan teminle konser paslayıp, Phuket tatilini finanse edeceksin. Sonra da çıkıp 'engelleniyoruz' diyeceksin. Yersen!" dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında konuyu gündeme getirmişti.

İLK KIYAĞI DEĞİLMİŞ

Başkan Görkem Duman'ın sevgilisine ikinci derece sit alanında inşaat izni verdiği de ortaya çıktı. Konu ilk olarak belediye meclisinde gündeme geldi. Duman'ın sevgilisi Sevcan Orhan'a sit alanına inşaat kıyağı yaptığı iddia edildi. Orhan'ın Buca'da Dumlupınar Mahallesi'nde Gürya İnşaat ile birlikte ortak satın aldığı ikinci derece sit alanındaki 3.5 dönümlük araziye villa yapmak istediği öğrenildi.







