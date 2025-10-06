Zorunlu eğitim kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan raporu hiçbir yerde paylaşmadık. Bunu mekanizmalarıyla tartışacağız. Daha sonra parlamentoya göndereceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) takdirine göre bir sonuç ortaya çıkar" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda 8'incisi düzenlenen 'Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Sergisi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Zorunlu eğitim ile ilgili soruya cevap veren Bakan Tekin, "Zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan raporu hiçbir yerde paylaşmadık. Bunu mekanizmalarıyla tartışacağız. Daha sonra parlamentoya göndereceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) takdirine göre bir sonuç ortaya çıkar" dedi.
'Asli işlevimizi hatırlatıyoruz'
Milli Eğitim Bakanı Tekin, dünya barışına, insan haklarına hizmet edecek bir eğitim sistemi için çalışmaları gerektiğini kaydetti. Asli işlevlerine geri dönmek zorunda olduklarını kaydeden Bakan Tekin, "Eğer biz asli misyonumuz olan insan haklarını, barışı, demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri önceleseydik, bugün dünyada savaşlar, bugün dünyada İsrail'in uyguladığı vahşete karşı büyük bir sessizlik olmazdı. Demek ki biz asli işlevimize geri dönmek durumundayız. Onu ihmal etmeden eğitim öğretim sistemlerimizi buna göre dizayn etmek durumundayız. Eğitim-Bir-Sen'in bu etkinliği, benim açımdan bu perspektiften baktığımda çok önemli. Biz, eğitim camiasına asli işlevimizi hatırlatıyoruz. Yapılması gereken asıl şey, insanların birbirlerinin temel hak hürriyetlerine saygı duyduğu, barışı, demokrasiyi öncelediği bir düzeni hep beraber inşa etmemiz gerekiyor. Bunun yolu eğitimden geçiyor. Biz müfredatımızda, okullarımızda bu bahsettiğimiz düzenlemeleri hayata geçirirsek, bunu yaparsak dünya barışına da hizmet etmiş olacağız. Dünyada, dünyanın hangi köşesinde olursa olsun temel hak ve hürriyetleri ihlal edilen bir tek kişinin varlığını bütün dünyanın onurlu, haysiyetli insanları hep beraber savunmuş olacağız. Gerektiğinde boykot yapmamız gerektiğini müfredatımızın içerisine yerleştirdik. Müfredatımızın odağında insan, insana saygı ve insan onuru var. Bundan dolayı da gurur duyuyorum" dedi.
4+4+4 tarih mi olacak? Zorunlu eğitimin kısaltılması için çalışmalar tamam
Program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan rapora ilişkin, "Zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan raporu hiçbir yerde paylaşmadık. Bunu mekanizmalarıyla tartışacağız. Daha sonra parlamentoya göndereceğiz. TBMM'nin takdirine göre bir sonuç ortaya çıkar. Biz bütün parametreleri dikkate alan, kamuoyundaki bütün tartışmaları değerlendiren bir çalışmayı tamamladık. Bundan sonrası, modelle ilgili detay bilgilendirmeyi uygun bir zamanda yapacağız. Modellemeler var, şu ana kadar hiçbir şey paylaşmadık. Sadece bütün alternatiflerin artı ve eksilerini değerlendirdik" ifadelerini kullandı.
'KPSS ve mülakatla son atamalarımızı yapacağız'
1 Eylül 2025 itibarıyla Milli Eğitim Akademisi'nin fiilen ve resmen çalıştığını söyleyen Tekin, "Öğretmen istihdamı ile ilgili süreç, Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) temmuz ayında yapıldı. Tahminen KPSS ve mülakatla son atamalarımızı 24 Kasım itibarıyla yapmış olacağız. Atamalar sonrasında normlar tekrar güncellenir. Ondan sonra da AGS kontenjanlarını, tahmin ediyorum aralık ayı içerisinde ilan ederiz. Yeni yıldan itibaren de Milli Eğitim Akademisi öğretmen adayı arkadaşlarımızla eğitim öğretime başlar" diye konuştu.