Milli Eğitim Bakanı Tekin, dünya barışına, insan haklarına hizmet edecek bir eğitim sistemi için çalışmaları gerektiğini kaydetti. Asli işlevlerine geri dönmek zorunda olduklarını kaydeden Bakan Tekin, "Eğer biz asli misyonumuz olan insan haklarını, barışı, demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri önceleseydik, bugün dünyada savaşlar, bugün dünyada İsrail'in uyguladığı vahşete karşı büyük bir sessizlik olmazdı. Demek ki biz asli işlevimize geri dönmek durumundayız. Onu ihmal etmeden eğitim öğretim sistemlerimizi buna göre dizayn etmek durumundayız. Eğitim-Bir-Sen'in bu etkinliği, benim açımdan bu perspektiften baktığımda çok önemli. Biz, eğitim camiasına asli işlevimizi hatırlatıyoruz. Yapılması gereken asıl şey, insanların birbirlerinin temel hak hürriyetlerine saygı duyduğu, barışı, demokrasiyi öncelediği bir düzeni hep beraber inşa etmemiz gerekiyor. Bunun yolu eğitimden geçiyor. Biz müfredatımızda, okullarımızda bu bahsettiğimiz düzenlemeleri hayata geçirirsek, bunu yaparsak dünya barışına da hizmet etmiş olacağız. Dünyada, dünyanın hangi köşesinde olursa olsun temel hak ve hürriyetleri ihlal edilen bir tek kişinin varlığını bütün dünyanın onurlu, haysiyetli insanları hep beraber savunmuş olacağız. Gerektiğinde boykot yapmamız gerektiğini müfredatımızın içerisine yerleştirdik. Müfredatımızın odağında insan, insana saygı ve insan onuru var. Bundan dolayı da gurur duyuyorum" dedi.