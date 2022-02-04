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MUŞ

17 yıldır madde bağımlısı olan adam iyileşti: Tedaviye gittiğimizde yaşayan bir ölüydüm

Muş’ta 17 yıldır uyuşturucu madde bağımlısı olarak yaşayan 32 yaşındaki 4 çocuk babası D.Ş., İstanbul’da gördüğü 123 günlük tedaviyle sağlığına kavuşarak ailesiyle bir araya gelmenin sevincini yaşadı.

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Haber Merkezi İHA
​17 yıldır madde bağımlısı olan adam iyileşti: Tedaviye gittiğimizde yaşayan bir ölüydüm​
​17 yıldır madde bağımlısı olan adam iyileşti: Tedaviye gittiğimizde yaşayan bir ölüydüm.

Muş’ta, 30 Eylül 2021 tarihinde Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından tedavi olması için İstanbul’a gönderilen D.Ş., tedavisini tamamlayarak yeniden ailesine kavuştu. Uzun yıllar uyuşturucu madde kullanarak kendisi ve ailesine zarar veren D.Ş., yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

“Tedaviye gittiğimizde yaşayan bir ölüydüm”

Aldığı uyuşturucu madde nedeniyle sürekli her gün ağladığını ve intihara kalkışmayı düşündüğünü anlatan D.Ş., “Çocuklarımı öldürmeyi düşündüm. Halüsinasyon görüyordum. Evimden oldum, çocuklarımdan oluyordum, evi terk ediyordum. Gece eve gelmiyordum” dedi.
İstanbul’da 123 gün tedavi gördüğünü kaydeden D.Ş., “Oraya gittiğim zaman yaşayan bir ölüydüm. Gittiğim ilk gün 52 kiloydum, şu an 69 kiloyum. Şu an çocuklarımın içindeyim ve çok mutluyum, çok huzurluyum” ifadelerini kullandı.

17 yıldır madde bağımlısı olan adam iyileşti: Tedaviye gittiğimizde yaşayan bir ölüydüm.
17 yıldır madde bağımlısı olan adam iyileşti: Tedaviye gittiğimizde yaşayan bir ölüydüm.

“Sakın bir dumandan bir şey olmaz demeyin”

Gençlere uyuşturucudan uzak durmaları için seslenen D.Ş., konuşmasını şöyle tamamladı:
“Sakın bir dumandan bir şey olmaz demeyin. Bir dumandan her şeyimizi kaybettik. Evimiz olsun, yuvamız olsun, çocuğumuz olsun, eşimiz olsun. Her şeyimizi bir dumana değiştik. Bir duman için hırsızlık yaptık, yeri geldi annemizi çarptık, yeri geldi kapı komşumuzu çarptık, yeri geldi esnafı dolandırmaya başladık. Yalanlara başladım. Kızım hasta hastaneye götüreceğim, annem hasta ilaç alacağım gibi bahaneler uydurdum. Sırf para bulup uyuşturucuya yatırmanın peşindeydim. Yeter ki parayı bulayım uyuşturucuya vereyim diye. Gençler bir dumana kapılmayın. Gerçekten çekilmez bir çiledir.”

“Uyuşturucunun sonu ölümdür”

Muş’ta 8 yıldan bu yana uyuşturucuyla mücadele yürüttüklerini belirten Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl ise “Kardeşimiz bizimle iletişime geçti ve ‘başkanım ben ölmek istemiyorum, bana yardımcı olur musun?’ dedi. Bizde bu konuda her şeyi yapmaya hazırız dedik. Hemen İstanbul’da gerekli yerlerle iletişime geçip durumu anlattık. Şu anda kardeşimizin evindeyiz ve mutluyuz. Darısı tüm bağımlılıktan kurtulmak isteyen kardeşlerimizin başına olsun. Çünkü uyuşturucunun sonu yoktur, sonu ölümdür. Kim uyuşturucu illetinden kurtulmak istiyorsa biz elimizden ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

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