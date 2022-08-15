​19. Uluslararası Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Konferansı Haliç Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek

Nottingham Üniversitesi ve Dünya Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Topluluğu (WSSET) işbirliğiyle 19. Uluslararası Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Konferansı (SET2022 – The 19th International Conference on Sustainable Energy Technologies), 16-18 Ağustos tarihleri arasında Haliç Üniversitesi’nin 5. Levent Kampüsü’ndeki oditoryumda gerçekleştirilecek. Konferansın başkanlığını, enerji teknolojileri alanında dünyaca ünlü bilim insanları arasında gösterilen İngiliz bilim insanı Prof. Dr. Saffa RIFFAT ve Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer UTLU yapacak.

Bugüne kadar 60 ülkeden 765 yazar ve 400’ün üzerinde bildiriye bünyesinde yer veren “SET2022”, sürdürülebilir enerji teknolojileri ana teması içinde; enerji üretimi, verimli kullanımı, enerji malzemeleri, enerji depolama, çevresel etki, enerji dönüşümü ve enerji güvenliği gibi konu ve uygulamaları kapsayan ve 19’uncusu yapılacak olan uluslararası bir bilimsel konferans olarak kabul ediliyor.

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Geçtiğimiz yıllarda Birleşik Krallık, İtalya, Almanya, Kanada ve Çin gibi çeşitli ülkelerin ev sahipliğinde yapılan “SET2022”; sürdürülebilir enerji teknolojilerinin kalkınmaya etkisi, enerji ve çevre güvenliği konusunda günümüzde ve gelecek yıllarda karşılaşılacak problemlerin ve önemli görülen noktaların tartışılması, bilimsel ve teknolojik yeniliklerin sunulması ve bunlarla ilgili gerekli adımların atılmasını amaçlıyor. Bilim insanlarının, uzmanların, akademisyenlerin ve uygulayıcıların sürdürülebilir enerji teknolojileri ve kaynakları ile ilgili belirli çalışma alanlarında elde edilen bilimsel sonuçları, yeni bulguları ve deneyimleri sunacakları önemli bir toplantı olan 19. Uluslararası Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Konferansı, önde gelen bilim insanları, araştırmacılar, farklı endüstrilerden uzmanlar ve 60’tan fazla ülkenin üniversitelerinden gelecek katılımcılar ile bir kez daha önemli bir çalışmaya imza atacak.

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“SET2022” gibi köklü bir organizasyonun Haliç Üniversitesi’nde düzenlenecek olması, Türkiye’nin sürdürülebilir enerji teknolojileri alanındaki misyonunu güçlendirirken, aynı zamanda bu alandaki akademik ve bilimsel çalışmalara verilen desteğin de göstergesi olacak. Ayrıca pandemi sonrası böyle büyük bir kongrenin yüz yüze yapılacak olması, Türkiye’nin uluslararası alandaki bilimsel görünürlüğüne ve kongre turizmine de büyük katkı sağlayacak.

“SET2022” ile ilgili detaylı bilgi ve konferans programı için set2022.org, https://halic.edu.tr/tr ve sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir:

www.instagram.com/istanbulset2...

https://www.instagram.com/hali... twitter.com/IstanbulSET2022