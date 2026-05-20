1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı: Galatasaray için ışık gösterisi yapıldı

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde; Galatasaray'ın, 2025/26 sezonunda şampiyon olması dolayısıyla ışık gösterisi yapıldı.