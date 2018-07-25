20 bin yeni öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye genelinde 20 bin öğretmen ataması yaptı. Göreve başladıktan sonra ilk öğretmen atamasını yapan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, yeni atamalar için elinden geleni yapacağını söyledi. 20 bin sözleşmeli öğretmenin bilgisayar kurası ile yapılan atama töreninde konuşan Bakan Selçuk, yeni öğretmenlere tavsiyelerdu bulundu.

ÖĞRENCİLERİNİZİ AYIRMAYIN

Selçuk, “Benim öğretmen arkadaşlarımdan ricam şudur. Bütün çocukların gözüne gözünüz değmeden derse başlamayın. O zaman sizin öğretmenliğiniz başlamıştır. Eğer sadece bilgi paylaşımıyla derse başlarsanız, bilin ki siz hiçbir zaman onların öğretmeni olmayacaksınız. Öğrencilerinizi muhakkak suretle ayırmayın. Onları ayırırsanız gökteki yıldızları ayırmış olursunuz” dedi.

GÜVENCEMİZ SİZSİNİZ

Bakan Selçuk şunları söyledi: “Öğretmenlik mesleği fedakarlık mesleği. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor. Ama emin olun ben sizin yerinizde olmayı çok isterdim. Sizin yapacağınız işlerle ilgili olarak bizim güvencemiz sizsiniz.”

DAHA ÇOK ATAMA SÖZÜ

“Bugün bütçe imkanları çerçevesinde 20 bin atıyoruz. Bu konuda elimden gelen çaba içinde olacağımı bilmenizi isterim. Umut güzel bir şeydir ama umut tacirliği iyi bir şey değildir. Bu konuda her türlü enerjimizi sarf edeceğiz.”

En çok atama Şanlıurfa’ya

Atama kapsamında başvuruda bulunan 50 bin 728 kişiden 20 bini atadı. Atamalar bölge bazında en fazla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine yapılırken il bazında en fazla Şanlıurfa’ya öğretmen atandı. En fazla atama sınıf öğretmenliğine gerçekleşti. Bu branşa 3 bin 806 öğretmen atanırken din kültürü ve ahlak bilgisine bin 907, ilköğretim matematiğe bin 453, fen bilimleri-fen ve teknolojiye bin 95, Türkçe’ye bin 450, İngilizce’ye 2 bin 2, okul öncesine bin 676, beden eğitimine 673 öğretmen atandı.