2024 yılında ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşacak

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Buna göre yıllık enflasyon oranı yüzde 56,48 olarak hesaplandı.
Yeniden değerleme oranıyla beraber harçlar, vergiler ve cezalardaki hesaplamalarda değişti.
2024 yılında ehliyet ücretleri
Önümüzdeki yıl için en çok merak edilen konulardan birisi ehliyet ücretleri.
Akaryakıt ücretleri, eğitmen giderleri ve araç bakım maliyetleri son zamanlarda sürücü kurslarını zorluyor.
Maliyeti iki katına çıkacak
Bununla beraber ehliyet alma maliyetinin ocak ayından sonra 2 katına çıkması bekleniyor.
Ehliyet almak isteyen sürücü adayları sürücü kurslarına ortalama 7 bin 500 TL ödüyor.
20 bin lirayı aşacak
Bu fiyat, ehliyet harcıyla beraber 10 bin lirayı bulurken 2024 yılında bu ücretin 20 bin lirayı aşması bekleniyor.