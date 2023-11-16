2024 yılında ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşacak

Yaş sebze, meyve üretiminde ve ihracatında önemli bir potansiyele sahip Antalya'da, nar hasadı sona erdi. Türkiye genelindeki nar üretiminin yaklaşık yüzde 25'inin gerçekleştirildiği ve 51 ülkeye ihracat yapılan Antalya'da, bu yıl üreticinin ve ihracatçının yüzü gülüyor. Döşemealtı, Gazipaşa ve Serik başta olmak üzere hemen hemen her ilçesinde üretilen nar, toplanıp, boylarına göre sınıflandırıldı. İç ve dış pazar için ayrı ayrı paketlenen narlar, soğuk hava depolarına taşındı. Pazara sunulmayanları ise meyve suyu için fabrikalara yönlendirildi.