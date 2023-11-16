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2024 yılında ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşacak

2024 yılında ehliyette kurs, harç ve sınav bedelleri artıyor. Ehliyet almak isteyenler kurs ücreti ve harçlarla beraber bu yıl yaklaşık 10 bin lira öderken, gelecek yıl zamlarla beraber fiyat 20 bin lirayı geçecek.

15:13 - 16/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 15:17 - 16/11/2023 Perşembe
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TÜİK
, geçtiğimiz hafta Ekim 2022- Ekim 2023 dönemi 12 aylık enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre yıllık enflasyon oranı yüzde 56,48 olarak hesaplandı.


Yeniden değerleme oranıyla beraber harçlar, vergiler ve cezalardaki hesaplamalarda değişti.


2024 yılında ehliyet ücretleri


Önümüzdeki yıl için en çok merak edilen konulardan birisi ehliyet ücretleri.


Akaryakıt ücretleri, eğitmen giderleri ve araç bakım maliyetleri son zamanlarda sürücü kurslarını zorluyor.


Maliyeti iki katına çıkacak


Bununla beraber ehliyet alma maliyetinin ocak ayından sonra 2 katına çıkması bekleniyor.


Ehliyet almak isteyen sürücü adayları sürücü kurslarına ortalama 7 bin 500 TL ödüyor.


20 bin lirayı aşacak


Bu fiyat, ehliyet harcıyla beraber 10 bin lirayı bulurken 2024 yılında bu ücretin 20 bin lirayı aşması bekleniyor.



#ehliyet
#TÜİK
#ücret
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