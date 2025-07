2050 yılında her 4 kişiden birinin 65 yaş üzerinde olması bekleniyor

e. Şu an yaklaşık her 10 kişiden birisi 65 yaş üzeri. Projeksiyon sonuçları, 2050'ye geldiğimizde her 4 kişiden birinin, 2075'e geldiğimizde her 3 kişiden birinin, 2100'de de her 10 kişiden 4'ünün 65 yaş üzerinde olacağını gösteriyor."