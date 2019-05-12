23 Haziran talimatı

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından AK Parti’nin 23 Haziran kampanyasının detayları ortaya çıkmaya başladı. AK Parti, bu seçimde de sosyal medyaya ağırlık verecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün AK Parti MKYK’yı topladı. Toplantıda, seçim hazırlıkları ele alındı ve sosyal medya konusunda atılacak adımlar ve çalışmalar değerlendirildi.

YSK kararını değerlendiren Erdoğan’ın kurmaylarına YSK’ya itiraz ederken parti olarak birlikte karar aldıklarını vurguladığı kaydedildi. Ortada bir kararın olduğunu söyleyen Erdoğan’ın “Herkes buna saygı duymalı. Karar alındıktan sonra olumlu olumsuz bu konulara girerek tartışma ortamı oluşturmayın. Sosyal medyada çok iyi organize olun. Süratle aynı şeyleri paylaşın. Ancak, seçimi etkileyebilecek paylaşımlardan kaçının. Aykırı sesler çıkmasın” dediği öğrenildi.

MAĞDURİYETE KARŞI ÖNLEM

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP yönetiminin açıklamaları da toplantının gündemindeydi. YSK’nın kararı ile hukukta AK Parti’nin haklılığının teyit edildiği belirtilen toplantıda, CHP’nin başkan adayının mağduriyet algısı oluşturmasına yönelik adımları da ele alındı. Bu kapsamda YSK’nın verdiği karar sosyal medya ve halkla bire bir temas kurularak anlatılacak. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan konuyla ilgili, “Kanun kendilerinin lehine çalıştığı zaman hukuk doğru karar veriyor, aleyhine bir karar oluşturacağı zaman hukuku tehdit ediyorlar” ifadelerini kullandı.

ATILACAK ADIMLAR BELİRLENDİ

Toplantıda, yenilecek İstanbul seçimlerine yönelik AK Parti’nin atacağı adımlar da belirlendi:

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“İstanbul kampanyası çerçevesinde YSK’nın iptal gerekçesi anlaşılır bir dille sosyal medya üzerinden anlatılmaya devam edilecek. Hazırlanacak videolar ve resimlerle yapılan usulsüzlükler her defasında seçmene hatırlatılacak. Bu usulsüzlüklerin seçim sonucunu etkilediği ve millet iradesinin sandığa yansımasının önüne geçtiği vurgulanacak.

BÜTÜNLEŞTİRİCİ DİL

Sosyal medya çalışmaları kapsamında kapsayıcı ve bütünleştirici bir dil kullanılacak. Gereksiz polemikler ve atışmalardan uzak durularak, 31 mart seçiminde yapılan usulsüzlükler sonucu ortaya çıkan mağduriyet anlatılacak. Ayrıca seçmene AK Parti’nin vaat ve yenilikleri de sosyal medya üzerinden duyurulacak.”

SÖYLEM BİRLİĞİ SAHADA UYUM

Toplantıda mitinglere daha az yer verileceği, ağırlıklı olarak ev ziyaretleri ve Ramazan programları ile vatandaşa dokunacakları belirtildi. Önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kampanya sürecinde sosyal medya üzerinden söylem birliğine uyulması ve özellikle paylaşımlar konusunda kurmaylarını uyardığı öğrenildi. Ayrıca Erdoğan’ın seçim süresince teşkilatın ve adayın sahada uyum içinde çalışmasının önemine değindiği de belirtildi.

PARTİYE ÜYE BİLE OLMADI

Toplantıda, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun, Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi yönündeki kararına yönelik twitter üzerinden yaptığı açıklamalar da gündeme geldi. Gül ve Davutoğlu’nun değerlendirmelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Sayın Gül partimizin kurucularından değil, yanlış biliniyor. Hatta Cumhurbaşkanlığı’nın ardından partiye üye bile olmadı” dediği öğrenildi.