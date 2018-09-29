​29 Eylül 2018 gün sonu haberleri

29 Eylül 2018 Cumartesi gününün öne çıkan haberlerini sizin için derledik:

Erdoğan: Temaslar Almanya ile dostluğumuzu perçinleyecek

Gurbetçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köln'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, 3 günlük Berlin ziyaretinin önemini vurgulayarak, "Almanya ile ticaretimizi, ekonomik yatırımlarımızı nasıl yukarı taşıyacağımızı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı ile nasıl daha etkin mücadele edeceğimizi iştişare ettik. İki gün boyunca yaptığımız temasların, köklü Türk-Alman dostluğunu perçinlediğini düşünüyorum" dedi.

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'İnadına PKK'lıyım sıkıntısı olan gelsin' dedi: Geldiler

OYNAT 00:20 "PKK'lıyım sıkıntısı olan gelir" diyen şovmen böyle paketlendi Sosyal medya da yayınladığı videoda 'inadına PKK 'lıyım' sıkıntısı olan gelir' şeklinde meydan okuyup tepki çeken Özcan A. İstanbul polisinin titiz çalışması sonucu 2 saat içinde yeri tespit edilerek gözaltına alındı.

Sosyal medyada yayınladığı videoda ‘inadına PKK’lıyım’ şeklinde meydan okuyup tepki çeken Özcan A. İstanbul polisinin titiz çalışması sonucu 2 saat içinde yeri tespit edilerek gözaltına alındı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığından 'danışmanlık şirketi' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, "ekonominin danışmanlık firmasına bırakıldığı" ve "IMF programına dönüldüğü" gibi değerlendirmelerin gerçeklerle alakası olmadığı açıkladı.

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Henüz 25 yaşında ama 4 üniversite bitirdi

Yeşiltaş, 2014 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü dereceyle tamamladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Yunus Yeşiltaş, genç yaşına rağmen 4 üniversitede 5 bölüm bitirerek eşine az rastlanan bir başarıya imza attı. "Yapı Hukuku" alanında doktora yapmak ve psikoloji eğitimi almak isteyen Yeşiltaş, eğitim hayatını sürdüreceğini belirterek ekledi: "Gençlere tavsiyem; okusunlar, çalışsınlar, çabalasınlar. Bizden de neden bir Franz Kafka, Elon Musk ya da Bill Gates çıkmasın."

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Irak'ın kuzeyinde EYP patladı: 1 şehit 4 yaralı

Irak'ın kuzeyinde meydana gelen EYP patlamasında 1 askerimiz şehit oldu.

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerimiz şehit oldu, 4 asker yaralandı.

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Süper Lig'de günün maçları tamamlandı

Rodallega ve Burak Yılmaz gol sonrası birbirine sarıldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, 2-0 yenik duruma düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti. Bordo mavililerin gollerini Burak Yılmaz (2) ve Rodallega'dan (2) geldi. Beşiktaş ise sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlıların gollerini Vagner Love ve Quaresma attı.

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MHP adaylara seçim kitapçığı hazırladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP, yerel seçimlere hazırlık çerçevesinde adaylara yönelik el kitapçığı hazırladı, Üretken Belediyecilik Vizyon Belgesi'ni güncelledi. Adayların saha çalışmalarında dikkat etmeleri gereken hususların da bulunduğu kitapçıkta, 'hayal kurun, sigara içmeyin, hediyeleşin, uykuya vakit ayırın, klasik değil teknolojik olun, kravat takmayın, tokalaşın..' ifadeleri yer alıyor.

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"Yalova'daki deniz çekilmesinin depremle ilgilisi yok"

Yalova'da denizin 25 metre çekilmesiyle ilgili bir kurumdan daha açıklama geldi.

Yalova'da deniz suyunun yaklaşık 25 metre çekilmesinin depremle ilgisinin bulunmadığı, bunun meteorolojik bir durum olduğu bildirildi.

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Cenk Tosun yeni sezondaki gol suskunluğunu bozdu

Cenk Tosun, 66. dakikada yeni sezondaki ilk golünü attı.

Everton'da forma giyen Cenk Tosun, Fulham maçına yedek kulübesinde başladı. İkinci yarının 55. dakikasında teknik direktörü Marco Silva tarafından oyuna dahil edilen milli oyuncumuz, 66. dakikada yeni sezondaki ilk golünü attı.

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Alman polisinden Türkçe paylaşım

Gurbetçiler ellerinde, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" ve "Başkomutan Erdoğan" gibi pankartlar taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya programı kapsamında Köln'de katılacağı camii açılışı için Köln eyalet polisi kişisel Twitter hesabından özel paylaşım yaptı.

Köln Emniyeti'nin Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Cami çevresindeki insanalar çağrı: Kapatılan bölümün ön kısmında bulunan insanlar için çok az alan bulunmakta.Sizin kendi güvenceniz içn: itişip kakışmayın, mesafe bırakın. #Polizei #Köln #koeln2909" ifadeleri kullanıldı.

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